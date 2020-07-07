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تشمل 10 محافظات.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشمل 10 محافظات.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
12:04 PM

تشمل 10 محافظات.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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