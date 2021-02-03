النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

عسير.. 1048 جولة رقابية تُغلق 11 منشأة خلال 48 ساعة

لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير لمنع انتشار كورونا

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال اليومين الماضيين، جولاتها الرقابية الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية وصالات الأفراح، إلى جانب الإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي، والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية المتبعة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ أن الفرق الرقابية قامت خلال جولاتها الميدانية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة مباشرةً عبر تطبيق "ميدان"، لافتاً إلى أن الجولات الرقابية الميدانية خلال اليومين الماضيين بلغت 1048 جولةً؛ نتج عنها رصد 330 مخالفةً وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين، إضافةً إلى إغلاق 11 منشأةً تجارية.

وأضاف، أن المخالفات المرصودة تنوّعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توافر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مؤكداً أن الأمانة وبلدياتها التابعة مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عسير.. 1048 جولة رقابية تُغلق 11 منشأة خلال 48 ساعة
سبق

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال اليومين الماضيين، جولاتها الرقابية الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية وصالات الأفراح، إلى جانب الإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي، والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية المتبعة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ أن الفرق الرقابية قامت خلال جولاتها الميدانية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة مباشرةً عبر تطبيق "ميدان"، لافتاً إلى أن الجولات الرقابية الميدانية خلال اليومين الماضيين بلغت 1048 جولةً؛ نتج عنها رصد 330 مخالفةً وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين، إضافةً إلى إغلاق 11 منشأةً تجارية.

وأضاف، أن المخالفات المرصودة تنوّعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توافر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مؤكداً أن الأمانة وبلدياتها التابعة مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:52 AM

عسير.. 1048 جولة رقابية تُغلق 11 منشأة خلال 48 ساعة

لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير لمنع انتشار كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
62

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال اليومين الماضيين، جولاتها الرقابية الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية وصالات الأفراح، إلى جانب الإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي، والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية المتبعة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ أن الفرق الرقابية قامت خلال جولاتها الميدانية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة مباشرةً عبر تطبيق "ميدان"، لافتاً إلى أن الجولات الرقابية الميدانية خلال اليومين الماضيين بلغت 1048 جولةً؛ نتج عنها رصد 330 مخالفةً وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين، إضافةً إلى إغلاق 11 منشأةً تجارية.

وأضاف، أن المخالفات المرصودة تنوّعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توافر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مؤكداً أن الأمانة وبلدياتها التابعة مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,775
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,287
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,173

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة