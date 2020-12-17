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أولياء الأمور.. "تعليم عسير" يدعو إلى التسجيل في برامج "موهبة"

يهدف إلى الكشف عنهم والتعرف عليهم وتقديم برامج محلية ودولية لهم

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أولياء الأمور، ومكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، إلى سرعة حث الطلاب على التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام الجاري، وخوض تجربة مقياس القدرات العقلية المتعددة، والذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة "، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يهدف إلى الكشف عن الموهوبين والتعرف عليهم، وتقديم برامج محلية ودولية لهم بعد اجتياز المقياس حسب التصنيف للدرجات المعلنة، لذلك تحرص الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ممثلة في إدارة الموهوبين على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب من الصف الثالث ابتدائي إلى الصف الأول ثانوي، والاستفادة من الخدمات والبرامج التعليمية التخصصية التي تقدم للطلاب الموهوبين.

ودعا "آل عواض" أولياء الأمور والمدارس إلى حث وتشجيع الطلاب على التسجيل عبر بوابة "موهبة" http://www.mawhiba.sa/Gifted ، مشيراً إلى أن آخر موعد للتسجيل هو التاسع من جمادى الأولى من العام الجاري.

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أولياء الأمور.. "تعليم عسير" يدعو إلى التسجيل في برامج "موهبة"
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أولياء الأمور، ومكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، إلى سرعة حث الطلاب على التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام الجاري، وخوض تجربة مقياس القدرات العقلية المتعددة، والذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة "، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يهدف إلى الكشف عن الموهوبين والتعرف عليهم، وتقديم برامج محلية ودولية لهم بعد اجتياز المقياس حسب التصنيف للدرجات المعلنة، لذلك تحرص الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ممثلة في إدارة الموهوبين على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب من الصف الثالث ابتدائي إلى الصف الأول ثانوي، والاستفادة من الخدمات والبرامج التعليمية التخصصية التي تقدم للطلاب الموهوبين.

ودعا "آل عواض" أولياء الأمور والمدارس إلى حث وتشجيع الطلاب على التسجيل عبر بوابة "موهبة" http://www.mawhiba.sa/Gifted ، مشيراً إلى أن آخر موعد للتسجيل هو التاسع من جمادى الأولى من العام الجاري.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
02:31 PM

أولياء الأمور.. "تعليم عسير" يدعو إلى التسجيل في برامج "موهبة"

يهدف إلى الكشف عنهم والتعرف عليهم وتقديم برامج محلية ودولية لهم

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بندر آل عوض - عسير
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دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أولياء الأمور، ومكاتب التعليم والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، إلى سرعة حث الطلاب على التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام الجاري، وخوض تجربة مقياس القدرات العقلية المتعددة، والذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة "، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يهدف إلى الكشف عن الموهوبين والتعرف عليهم، وتقديم برامج محلية ودولية لهم بعد اجتياز المقياس حسب التصنيف للدرجات المعلنة، لذلك تحرص الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ممثلة في إدارة الموهوبين على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب من الصف الثالث ابتدائي إلى الصف الأول ثانوي، والاستفادة من الخدمات والبرامج التعليمية التخصصية التي تقدم للطلاب الموهوبين.

ودعا "آل عواض" أولياء الأمور والمدارس إلى حث وتشجيع الطلاب على التسجيل عبر بوابة "موهبة" http://www.mawhiba.sa/Gifted ، مشيراً إلى أن آخر موعد للتسجيل هو التاسع من جمادى الأولى من العام الجاري.

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