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تذاكر مباراة الهلال والأهلي الآسيوية تبدأ من 1500 ريال

يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة صلة الرياضية عن طرح تذاكر مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، والتي ستُقام على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض الثلاثاء المقبل 13 أغسطس الجاري.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي؛ بلاتينيوم أفراد بلس 1500 ريال ، بلاتينيوم أفراد 1200 ريال، بلاتينيوم عائلات 1200 ريال،

منصة ذهبية أفراد 1000 ريال، منصة فضية أفراد 800 ريال، منصة ذهبية عائلات 800 ريال، منصة فضية عائلات 600 ريال، موحدة الواجهة (150، 100 , 50 ريالاً) .

وتقرر أن يتم بيع تذاكر الأفراد والعائلات للفريق الضيف (الأهلي ) يدويًا، من خلال البوابة رقم 7 في جامعة الملك سعود اليوم الجمعة بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تذاكر مباراة الهلال والأهلي الآسيوية تبدأ من 1500 ريال
سبق

أعلنت شركة صلة الرياضية عن طرح تذاكر مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، والتي ستُقام على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض الثلاثاء المقبل 13 أغسطس الجاري.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي؛ بلاتينيوم أفراد بلس 1500 ريال ، بلاتينيوم أفراد 1200 ريال، بلاتينيوم عائلات 1200 ريال،

منصة ذهبية أفراد 1000 ريال، منصة فضية أفراد 800 ريال، منصة ذهبية عائلات 800 ريال، منصة فضية عائلات 600 ريال، موحدة الواجهة (150، 100 , 50 ريالاً) .

وتقرر أن يتم بيع تذاكر الأفراد والعائلات للفريق الضيف (الأهلي ) يدويًا، من خلال البوابة رقم 7 في جامعة الملك سعود اليوم الجمعة بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
01:06 AM

تذاكر مباراة الهلال والأهلي الآسيوية تبدأ من 1500 ريال

يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود الثلاثاء المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة صلة الرياضية عن طرح تذاكر مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، والتي ستُقام على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض الثلاثاء المقبل 13 أغسطس الجاري.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي؛ بلاتينيوم أفراد بلس 1500 ريال ، بلاتينيوم أفراد 1200 ريال، بلاتينيوم عائلات 1200 ريال،

منصة ذهبية أفراد 1000 ريال، منصة فضية أفراد 800 ريال، منصة ذهبية عائلات 800 ريال، منصة فضية عائلات 600 ريال، موحدة الواجهة (150، 100 , 50 ريالاً) .

وتقرر أن يتم بيع تذاكر الأفراد والعائلات للفريق الضيف (الأهلي ) يدويًا، من خلال البوابة رقم 7 في جامعة الملك سعود اليوم الجمعة بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا.

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