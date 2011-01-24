"المسند": درجة الحرارة تبدأ ارتفاعاً تدريجياً حتى الخميس القادم

قال: استقرار جوي عام.. ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: "تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي حتى الخميس القادم، ثم تعاود الهبوط كرة أخرى يوم الجمعة في الشمال وشمال الوسطى، ويوم السبت في جنوب الوسطى والشرقية".



وأضاف: "اليوم استقرار جوي عام قد يمتد لبضعة أيام و لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة القادمة".