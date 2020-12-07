النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة أنشطة الحج بمجلس الغرف تعلن نتائج انتخاباتها

اختيار "درار" رئيساً.. و"أبوخنجر والعميري" نائبين له

انتخبت اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة بمجلس الغرف السعودية مازن بن غازي درار؛ رئيساً، والدكتور منصور بن عبدالرحمن أبوخنجر؛ وهاني بن علي العميري؛ نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).

وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.

ونوّه رئيس اللجنة إلى أهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع الحج والعمرة بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مضيفاً أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية.

وثمّن الاهتمام الذي تحظى به اللجان الوطنية من قِبل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلاً عن تسخير إمكاناته لخدمة أهدافها؛ الأمر الذي ساعد على زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

وقال إنهم سيعملون بكل جهدهم على خدمة ضيوف الرحمن ومنتسبي قطاع الحج والعمرة والزيارة، ووضع خطة إستراتيجية وحوكمة لأعمال اللجنة وصياغة أهدافها ضمن رؤية المملكة 2030، فضلاً عن لمّ شمل القطاع تحت مظلة اللجنة والمواءمة والمواكبة مع الجهات الحكومية التي تتطلب العمل في منظومة واحدة لرفعة ونهضة قطاع الحج والعمرة والزيارة بالمملكة.

مجلس الغرف السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
لجنة أنشطة الحج بمجلس الغرف تعلن نتائج انتخاباتها
سبق

انتخبت اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة بمجلس الغرف السعودية مازن بن غازي درار؛ رئيساً، والدكتور منصور بن عبدالرحمن أبوخنجر؛ وهاني بن علي العميري؛ نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).

وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.

ونوّه رئيس اللجنة إلى أهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع الحج والعمرة بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مضيفاً أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية.

وثمّن الاهتمام الذي تحظى به اللجان الوطنية من قِبل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلاً عن تسخير إمكاناته لخدمة أهدافها؛ الأمر الذي ساعد على زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

وقال إنهم سيعملون بكل جهدهم على خدمة ضيوف الرحمن ومنتسبي قطاع الحج والعمرة والزيارة، ووضع خطة إستراتيجية وحوكمة لأعمال اللجنة وصياغة أهدافها ضمن رؤية المملكة 2030، فضلاً عن لمّ شمل القطاع تحت مظلة اللجنة والمواءمة والمواكبة مع الجهات الحكومية التي تتطلب العمل في منظومة واحدة لرفعة ونهضة قطاع الحج والعمرة والزيارة بالمملكة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
01:58 PM

لجنة أنشطة الحج بمجلس الغرف تعلن نتائج انتخاباتها

اختيار "درار" رئيساً.. و"أبوخنجر والعميري" نائبين له

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
29

انتخبت اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة بمجلس الغرف السعودية مازن بن غازي درار؛ رئيساً، والدكتور منصور بن عبدالرحمن أبوخنجر؛ وهاني بن علي العميري؛ نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).

وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.

ونوّه رئيس اللجنة إلى أهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع الحج والعمرة بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مضيفاً أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية.

وثمّن الاهتمام الذي تحظى به اللجان الوطنية من قِبل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلاً عن تسخير إمكاناته لخدمة أهدافها؛ الأمر الذي ساعد على زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

وقال إنهم سيعملون بكل جهدهم على خدمة ضيوف الرحمن ومنتسبي قطاع الحج والعمرة والزيارة، ووضع خطة إستراتيجية وحوكمة لأعمال اللجنة وصياغة أهدافها ضمن رؤية المملكة 2030، فضلاً عن لمّ شمل القطاع تحت مظلة اللجنة والمواءمة والمواكبة مع الجهات الحكومية التي تتطلب العمل في منظومة واحدة لرفعة ونهضة قطاع الحج والعمرة والزيارة بالمملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,394
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,239
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,841

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة