خلال أوقات الحظر.. كيف تجعل "يوتيوب" آمناً لأطفالك؟
تطبيق "كيدز" بات غير جاذب لعدد كبير من الأطفال
يجلس كثير من الناس ساعات طويلة من اليوم في المنزل وربما لا يغادر أشخاص منازلهم لأسابيع طويلة؛ ما يجعل تصفح الإنترنت و"يوتيوب" أحد الحلول السهلة لقتل الملل.
ولكن يخشى الناس من التأثيرات السلبية لتصفح "يوتيوب" على الأطفال، إذا ما قضوا ساعات طويلة من اليوم في المشاهدة.
ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريراً حول كيفية جعل يوتيوب آمناً للأطفال، الذين باتوا مجبرين على البقاء في المنازل منذ نحو 21 يوماً بعد إغلاق جميع المدارس والجامعات وإغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية في معظم دول العالم.
ويخشى كثير من أولياء الأمور من أن ينقل يويتوب بعض مقاطع الفيديو المزعجة لأطفالهم، كما أن تطبيق "يوتيوب كيدز" بات غير جاذب لعدد كبير من الأطفال.
خلال أوقات الحظر.. كيف تجعل "يوتيوب" آمناً لأطفالك؟
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-04-08
يجلس كثير من الناس ساعات طويلة من اليوم في المنزل وربما لا يغادر أشخاص منازلهم لأسابيع طويلة؛ ما يجعل تصفح الإنترنت و"يوتيوب" أحد الحلول السهلة لقتل الملل.
ولكن يخشى الناس من التأثيرات السلبية لتصفح "يوتيوب" على الأطفال، إذا ما قضوا ساعات طويلة من اليوم في المشاهدة.
ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريراً حول كيفية جعل يوتيوب آمناً للأطفال، الذين باتوا مجبرين على البقاء في المنازل منذ نحو 21 يوماً بعد إغلاق جميع المدارس والجامعات وإغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية في معظم دول العالم.
ويخشى كثير من أولياء الأمور من أن ينقل يويتوب بعض مقاطع الفيديو المزعجة لأطفالهم، كما أن تطبيق "يوتيوب كيدز" بات غير جاذب لعدد كبير من الأطفال.
يجلس كثير من الناس ساعات طويلة من اليوم في المنزل وربما لا يغادر أشخاص منازلهم لأسابيع طويلة؛ ما يجعل تصفح الإنترنت و"يوتيوب" أحد الحلول السهلة لقتل الملل.
ولكن يخشى الناس من التأثيرات السلبية لتصفح "يوتيوب" على الأطفال، إذا ما قضوا ساعات طويلة من اليوم في المشاهدة.
ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريراً حول كيفية جعل يوتيوب آمناً للأطفال، الذين باتوا مجبرين على البقاء في المنازل منذ نحو 21 يوماً بعد إغلاق جميع المدارس والجامعات وإغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية في معظم دول العالم.
ويخشى كثير من أولياء الأمور من أن ينقل يويتوب بعض مقاطع الفيديو المزعجة لأطفالهم، كما أن تطبيق "يوتيوب كيدز" بات غير جاذب لعدد كبير من الأطفال.