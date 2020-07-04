النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" بعسير تدعو الجمعيات واللجان الأهلية لدعم مساندة الأُسر الضمانية

"الشهراني": نهدف إلى وصول الدعم للفئات الأكثر حاجة عبر قنوات جديدة

دعا هادي بنعايض الشهراني، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة الجمعيات واللجان الأهلية إلى دعم ومساندة الأسر الضمانية في التحديث على موقع الوزارة.

وتفصيلاً، أوضح "الشهراني" أن هذه الخطوة من الوزارة تأتي لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعم المستفيدين، وضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة، وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجَّهة لهم دون الحاجة لزيارة الفروع. مضيفًا بأن هذا التحديث يتيح للمستفيدين الحصول على بعض الخدمات التي تهدف للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

وأضاف بأن الدعم من الجمعيات واللجان الأهلية بالمنطقة يأتي من باب المساعدة للأسر الضمانية، خاصة مَن يعيشون في أماكن نائية وبعيدة، وذات تضاريس وعرة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الموارد البشرية" بعسير تدعو الجمعيات واللجان الأهلية لدعم مساندة الأُسر الضمانية
سبق

دعا هادي بنعايض الشهراني، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة الجمعيات واللجان الأهلية إلى دعم ومساندة الأسر الضمانية في التحديث على موقع الوزارة.

وتفصيلاً، أوضح "الشهراني" أن هذه الخطوة من الوزارة تأتي لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعم المستفيدين، وضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة، وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجَّهة لهم دون الحاجة لزيارة الفروع. مضيفًا بأن هذا التحديث يتيح للمستفيدين الحصول على بعض الخدمات التي تهدف للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

وأضاف بأن الدعم من الجمعيات واللجان الأهلية بالمنطقة يأتي من باب المساعدة للأسر الضمانية، خاصة مَن يعيشون في أماكن نائية وبعيدة، وذات تضاريس وعرة.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
12:01 AM

"الموارد البشرية" بعسير تدعو الجمعيات واللجان الأهلية لدعم مساندة الأُسر الضمانية

"الشهراني": نهدف إلى وصول الدعم للفئات الأكثر حاجة عبر قنوات جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
113

دعا هادي بنعايض الشهراني، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة الجمعيات واللجان الأهلية إلى دعم ومساندة الأسر الضمانية في التحديث على موقع الوزارة.

وتفصيلاً، أوضح "الشهراني" أن هذه الخطوة من الوزارة تأتي لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعم المستفيدين، وضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة، وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجَّهة لهم دون الحاجة لزيارة الفروع. مضيفًا بأن هذا التحديث يتيح للمستفيدين الحصول على بعض الخدمات التي تهدف للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

وأضاف بأن الدعم من الجمعيات واللجان الأهلية بالمنطقة يأتي من باب المساعدة للأسر الضمانية، خاصة مَن يعيشون في أماكن نائية وبعيدة، وذات تضاريس وعرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,556
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,697
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,498
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,773

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القبیلة وامتداد العنف الأسري

القبیلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة