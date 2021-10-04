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"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء

قالت: في خطوة تواكب استراتيجيتها التطويرية لتقديم تجربة عميل رقمية ومميزة

أعلنت "زين السعودية" عن شراكتها مع شركة Netcracker لتطوير جميع أنظمة دعم الأعمال التجارية وتحويلها إلى حلول تقنية رقمية وسحابية، في خطوة تواكب استراتيجيتها التطويرية والهادفة إلى تقديم تجربة رقمية مميزة للعملاء. وستقوم "زين السعودية" بخلق بنية تعمل على تجزئة استخدام الشبكة (Network Slicing) بشكلٍ آلي ضمن بيئة الجيل الخامس الرئيسية، على أن تغطي لاحقاً كامل الشبكة الخاصة بـ"زين السعودية". كما ستساهم أنظمة تشغيل الأعمال الرقمية (Digital OSS) في تطوير وتحسين إدارة "زين السعودية" لشبكتها الافتراضية بكفاءة أعلى وتوفير خدمات متنوعة.

توفر شركة Netcracker أنظمة لدعم الأعمال الرقمية (Digital BSS) لـ"زين السعودية"، والتي تضم مجموعة متنوعة من النطاقات والخدمات مثل إدارة العملاء، وإدارة الإيرادات، وإدارة المنتجات، وإدارة القنوات. وستتم استضافتها ضمن البنية التحتية المتطورة لسحابة "زين السعودية". ومن خلال هذه الخطوة، ستمتلك "زين السعودية" منصة موحدة لتحقيق التحوّل الرقمي عبر جميع قنوات الدفع وتعزيز الدعم للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال.

وتعليقاً على المشروع، قال الرئيس التنفيذي لـ"زين السعودية" م. سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "نريد أن نضمن تحقيق أفضل تجربة رقمية لعملائنا وأن تتوافق مع شبكة الجيل الخامس لدينا الحائزة على العديد من الجوائز، وبالتالي، فإننا نتطلع إلى تطوير البنية التحتية الحالية لنظام دعم الأعمال (BSS) بما يفتح آفاقاً جديدة للتطور المتسارع للشركة، ويحقق تحوّلاً نوعياً في السنوات المقبلة. ستمكننا مجموعة الحلول الكاملة والمدمجة مسبقاً من Netcracker، من التسليم الدقيق للخدمات وبخبرةٍ كبيرة، وهو ما سيحافظ على وتيرة النمو السريع والارتقاء بتجربة العملاء عبر تقديم منتجات مبتكرة جديدة في عصر الجيل الخامس (5G)". وبدورها أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والإنجاز في "زين السعودية" م. مها القرناس على أهمية هذى الشراكة لتبني وتنفيذ أحدث أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم تجربة رقمية ومميزة وسهلة من خلال القنوات الرقمية، مما سيوفر التكلفة والجهد ويُحسن الكفاءة التشغيلية.

بدوره، اعتبر المدير العام لشركة Netcracker بينيدتو سبازياني أن "زين السعودية" تمثل مفاهيم الابتكار والتطوير والنمو من خلال ريادتها في شبكة الجيل الخامس وتطويرها وتعزيز انتشارها. ونحن متحمسون للغاية للعمل على هذه المرحلة الجديدة مع دعمنا لمسيرة "زين السعودية" لإعادة تعريف تجربة العملاء، تغيير تجربة العميل والاستفادة الكاملة من شبكة الجيل الخامس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء
سبق

أعلنت "زين السعودية" عن شراكتها مع شركة Netcracker لتطوير جميع أنظمة دعم الأعمال التجارية وتحويلها إلى حلول تقنية رقمية وسحابية، في خطوة تواكب استراتيجيتها التطويرية والهادفة إلى تقديم تجربة رقمية مميزة للعملاء. وستقوم "زين السعودية" بخلق بنية تعمل على تجزئة استخدام الشبكة (Network Slicing) بشكلٍ آلي ضمن بيئة الجيل الخامس الرئيسية، على أن تغطي لاحقاً كامل الشبكة الخاصة بـ"زين السعودية". كما ستساهم أنظمة تشغيل الأعمال الرقمية (Digital OSS) في تطوير وتحسين إدارة "زين السعودية" لشبكتها الافتراضية بكفاءة أعلى وتوفير خدمات متنوعة.

توفر شركة Netcracker أنظمة لدعم الأعمال الرقمية (Digital BSS) لـ"زين السعودية"، والتي تضم مجموعة متنوعة من النطاقات والخدمات مثل إدارة العملاء، وإدارة الإيرادات، وإدارة المنتجات، وإدارة القنوات. وستتم استضافتها ضمن البنية التحتية المتطورة لسحابة "زين السعودية". ومن خلال هذه الخطوة، ستمتلك "زين السعودية" منصة موحدة لتحقيق التحوّل الرقمي عبر جميع قنوات الدفع وتعزيز الدعم للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال.

وتعليقاً على المشروع، قال الرئيس التنفيذي لـ"زين السعودية" م. سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "نريد أن نضمن تحقيق أفضل تجربة رقمية لعملائنا وأن تتوافق مع شبكة الجيل الخامس لدينا الحائزة على العديد من الجوائز، وبالتالي، فإننا نتطلع إلى تطوير البنية التحتية الحالية لنظام دعم الأعمال (BSS) بما يفتح آفاقاً جديدة للتطور المتسارع للشركة، ويحقق تحوّلاً نوعياً في السنوات المقبلة. ستمكننا مجموعة الحلول الكاملة والمدمجة مسبقاً من Netcracker، من التسليم الدقيق للخدمات وبخبرةٍ كبيرة، وهو ما سيحافظ على وتيرة النمو السريع والارتقاء بتجربة العملاء عبر تقديم منتجات مبتكرة جديدة في عصر الجيل الخامس (5G)". وبدورها أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والإنجاز في "زين السعودية" م. مها القرناس على أهمية هذى الشراكة لتبني وتنفيذ أحدث أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم تجربة رقمية ومميزة وسهلة من خلال القنوات الرقمية، مما سيوفر التكلفة والجهد ويُحسن الكفاءة التشغيلية.

بدوره، اعتبر المدير العام لشركة Netcracker بينيدتو سبازياني أن "زين السعودية" تمثل مفاهيم الابتكار والتطوير والنمو من خلال ريادتها في شبكة الجيل الخامس وتطويرها وتعزيز انتشارها. ونحن متحمسون للغاية للعمل على هذه المرحلة الجديدة مع دعمنا لمسيرة "زين السعودية" لإعادة تعريف تجربة العملاء، تغيير تجربة العميل والاستفادة الكاملة من شبكة الجيل الخامس.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
02:35 PM

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء

قالت: في خطوة تواكب استراتيجيتها التطويرية لتقديم تجربة عميل رقمية ومميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "زين السعودية" عن شراكتها مع شركة Netcracker لتطوير جميع أنظمة دعم الأعمال التجارية وتحويلها إلى حلول تقنية رقمية وسحابية، في خطوة تواكب استراتيجيتها التطويرية والهادفة إلى تقديم تجربة رقمية مميزة للعملاء. وستقوم "زين السعودية" بخلق بنية تعمل على تجزئة استخدام الشبكة (Network Slicing) بشكلٍ آلي ضمن بيئة الجيل الخامس الرئيسية، على أن تغطي لاحقاً كامل الشبكة الخاصة بـ"زين السعودية". كما ستساهم أنظمة تشغيل الأعمال الرقمية (Digital OSS) في تطوير وتحسين إدارة "زين السعودية" لشبكتها الافتراضية بكفاءة أعلى وتوفير خدمات متنوعة.

توفر شركة Netcracker أنظمة لدعم الأعمال الرقمية (Digital BSS) لـ"زين السعودية"، والتي تضم مجموعة متنوعة من النطاقات والخدمات مثل إدارة العملاء، وإدارة الإيرادات، وإدارة المنتجات، وإدارة القنوات. وستتم استضافتها ضمن البنية التحتية المتطورة لسحابة "زين السعودية". ومن خلال هذه الخطوة، ستمتلك "زين السعودية" منصة موحدة لتحقيق التحوّل الرقمي عبر جميع قنوات الدفع وتعزيز الدعم للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال.

وتعليقاً على المشروع، قال الرئيس التنفيذي لـ"زين السعودية" م. سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "نريد أن نضمن تحقيق أفضل تجربة رقمية لعملائنا وأن تتوافق مع شبكة الجيل الخامس لدينا الحائزة على العديد من الجوائز، وبالتالي، فإننا نتطلع إلى تطوير البنية التحتية الحالية لنظام دعم الأعمال (BSS) بما يفتح آفاقاً جديدة للتطور المتسارع للشركة، ويحقق تحوّلاً نوعياً في السنوات المقبلة. ستمكننا مجموعة الحلول الكاملة والمدمجة مسبقاً من Netcracker، من التسليم الدقيق للخدمات وبخبرةٍ كبيرة، وهو ما سيحافظ على وتيرة النمو السريع والارتقاء بتجربة العملاء عبر تقديم منتجات مبتكرة جديدة في عصر الجيل الخامس (5G)". وبدورها أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والإنجاز في "زين السعودية" م. مها القرناس على أهمية هذى الشراكة لتبني وتنفيذ أحدث أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم تجربة رقمية ومميزة وسهلة من خلال القنوات الرقمية، مما سيوفر التكلفة والجهد ويُحسن الكفاءة التشغيلية.

بدوره، اعتبر المدير العام لشركة Netcracker بينيدتو سبازياني أن "زين السعودية" تمثل مفاهيم الابتكار والتطوير والنمو من خلال ريادتها في شبكة الجيل الخامس وتطويرها وتعزيز انتشارها. ونحن متحمسون للغاية للعمل على هذه المرحلة الجديدة مع دعمنا لمسيرة "زين السعودية" لإعادة تعريف تجربة العملاء، تغيير تجربة العميل والاستفادة الكاملة من شبكة الجيل الخامس.

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