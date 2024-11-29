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قطر تسجل 158 إصابة جديدة بكورونا و139 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت قطر 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 243290 إصابة، فيما سجلت 139 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 240666 حالة.

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قطر تسجل 158 إصابة جديدة بكورونا و139 حالة شفاء
سبق

سجلت قطر 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 243290 إصابة، فيما سجلت 139 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 240666 حالة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
04:12 PM

قطر تسجل 158 إصابة جديدة بكورونا و139 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت قطر 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 243290 إصابة، فيما سجلت 139 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 240666 حالة.

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