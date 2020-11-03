الشرقية... بدء فتح حراج سوق الخضار والفواكه بالدمام من الغد

شريطة التزام الدلالين والتجار والمستوردين بالإجراءات والأنظمة المنصوص عليها

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بالموافقة على البدء بفتح الحراج لسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام في تمام الساعة الرابعة فجرًا وأن يستمر التحريج حتى الساعة التاسعة صباحًا، بدءًا من يوم غد الأربعاء شريطة أن يلتزم الدلالون والتجار والمستوردون بالإجراءات والأنظمة المنصوص عليها في عقود المباسط والتزامهم بممارسة الأنشطة المخصصة لهم.



وجاء توجيه الأمين بعد الاجتماع الذي عقده مع وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل لمناقشة الطلبات الواردة من قبل بعض تجار السوق والدلالين والمزارعين والأهالي والأسباب التي أدت إلى قيام الأمانة بتعديل الأوقات للحراج البلدي في الوضع الراهن، وذلك بسبب جائحة كورونا والبروتوكولات الصحية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس.



وأكد المهندس الجبير أهمية الالتزام بالنشاط المخصص للمظلة (حراج بلدي) فقط للمزايدة ومنع بيع التجزئة لوجود مظلات مخصصة لذلك، والالتزام بحدود المبسط لتسهيل حركة المتسوقين والعربات المخصصة للتحميل، كما نوّه بضرورة التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، وكذلك الالتزام بالزي الموحد للعاملين وبطاقات التعريف مع ضرورة وجود شهادات صحية لكل من يعمل في المبسط.



وشدد الجبير على عدم التحريج على البضائع من داخل السيارات، ومغادرة السيارات بعد انتهاء أوقات الحراج من المواقف، والالتزام بمستوى النظافة وعدم الفرز ورمي المخلفات داخل المبسط، والتقيد بالأوقات المحددة للحراج، وذلك لتسهيل أداء المختصين ودخول فرق النظافة لأداء مهامهم، وعدم التحريج على المنتجات المستوردة والبصل والبطاطس، عدا المنتجات المستثناة، كما شدد على منع الشاحنات والبرادات من استخدام مواقف المتسوقين للتنزيل.