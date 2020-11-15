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"ملكية ينبع" تطلق قناة إلكترونية تتيح 42 خدمة للمستثمرين

في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي

أطلقت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في قطاع تطوير الاستثمار اليوم الأحد، قناة إلكترونية للتواصل مع المستثمرين؛ بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات.

وتتيح القناة الجديدة تقديم 42 خدمة إلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة 2030.

وتتضمن القناة: https://isac.rcyanbu.gov.sa، العديد من الخدمات؛ منها: (خدمة التسجيل، وإصدار الترخيص، ورخص البناء، وإصدار شهادة الإشغال، وشهادة السلامة، وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للعناية بالمستثمر).

وتستهدف الهيئة الملكية بينبع من إطلاق هذه القناة، رفع مستوى الرضا لدى المستثمر؛ لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.

الهيئة الملكية بينبع

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"ملكية ينبع" تطلق قناة إلكترونية تتيح 42 خدمة للمستثمرين
سبق

أطلقت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في قطاع تطوير الاستثمار اليوم الأحد، قناة إلكترونية للتواصل مع المستثمرين؛ بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات.

وتتيح القناة الجديدة تقديم 42 خدمة إلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة 2030.

وتتضمن القناة: https://isac.rcyanbu.gov.sa، العديد من الخدمات؛ منها: (خدمة التسجيل، وإصدار الترخيص، ورخص البناء، وإصدار شهادة الإشغال، وشهادة السلامة، وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للعناية بالمستثمر).

وتستهدف الهيئة الملكية بينبع من إطلاق هذه القناة، رفع مستوى الرضا لدى المستثمر؛ لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
10:48 AM

"ملكية ينبع" تطلق قناة إلكترونية تتيح 42 خدمة للمستثمرين

في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أطلقت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في قطاع تطوير الاستثمار اليوم الأحد، قناة إلكترونية للتواصل مع المستثمرين؛ بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات.

وتتيح القناة الجديدة تقديم 42 خدمة إلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة 2030.

وتتضمن القناة: https://isac.rcyanbu.gov.sa، العديد من الخدمات؛ منها: (خدمة التسجيل، وإصدار الترخيص، ورخص البناء، وإصدار شهادة الإشغال، وشهادة السلامة، وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للعناية بالمستثمر).

وتستهدف الهيئة الملكية بينبع من إطلاق هذه القناة، رفع مستوى الرضا لدى المستثمر؛ لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.

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