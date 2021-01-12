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الحرس الوطني الأمريكي ينشر نحو 15 ألفاً من قواته لتأمين تنصيب "بايدن"

وسط تحذيرات من احتجاجات مسلحة في واشنطن و50 مدينة بعواصم الولايات

قال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، إنه تم التوجيه بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفاً من قواته في واشنطن لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأوضح هوكانسون- حسب "رويترز"- أنه من المتوقع نشر قوات قوامها ما بين 10 آلاف و15 ألفاً في المدينة بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات، خلال الحفل الذي سيجري في الـ20 من الشهر الحالي.

وكانت شبكة "abcnews" الأمريكية كشفت اليوم أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن العاصمة و50 مدينة بعواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب بايدن.

وذكرت أن جماعة مسلحة معينة قالت إنها تعتزم السفر إلى واشنطن يوم 16 يناير وتعهدت بانتفاضة إذا جرت محاولات لإزاحة ترامب من منصبه.

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الحرس الوطني الأمريكي ينشر نحو 15 ألفاً من قواته لتأمين تنصيب "بايدن"
سبق

قال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، إنه تم التوجيه بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفاً من قواته في واشنطن لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأوضح هوكانسون- حسب "رويترز"- أنه من المتوقع نشر قوات قوامها ما بين 10 آلاف و15 ألفاً في المدينة بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات، خلال الحفل الذي سيجري في الـ20 من الشهر الحالي.

وكانت شبكة "abcnews" الأمريكية كشفت اليوم أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن العاصمة و50 مدينة بعواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب بايدن.

وذكرت أن جماعة مسلحة معينة قالت إنها تعتزم السفر إلى واشنطن يوم 16 يناير وتعهدت بانتفاضة إذا جرت محاولات لإزاحة ترامب من منصبه.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
12:56 AM

الحرس الوطني الأمريكي ينشر نحو 15 ألفاً من قواته لتأمين تنصيب "بايدن"

وسط تحذيرات من احتجاجات مسلحة في واشنطن و50 مدينة بعواصم الولايات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، إنه تم التوجيه بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفاً من قواته في واشنطن لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأوضح هوكانسون- حسب "رويترز"- أنه من المتوقع نشر قوات قوامها ما بين 10 آلاف و15 ألفاً في المدينة بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات، خلال الحفل الذي سيجري في الـ20 من الشهر الحالي.

وكانت شبكة "abcnews" الأمريكية كشفت اليوم أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن العاصمة و50 مدينة بعواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب بايدن.

وذكرت أن جماعة مسلحة معينة قالت إنها تعتزم السفر إلى واشنطن يوم 16 يناير وتعهدت بانتفاضة إذا جرت محاولات لإزاحة ترامب من منصبه.

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