قفز لمربع الكبار.. القادسية يواصل صحوته ويضرب العين بثنائية

في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

واصل القادسية صحوته وأسقط العين 2/1، وقفز لمربع الكبار، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة، في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان العين البادئ في التسجيل عند الدقيقة 36 عبر رأسية رائعة لباستوس، فيما عادل النتيجة للقادسية اللاعب حسن العمري عند الدقيقة 38 بعد استثماره لعرضية "اسبريا" المثالية.

وفي الشوط الثاني عاد حسن العمري لزيارة شباك حارس العين أمين بخاري بهدف ثان للقادسية عند الدقيقة 79.

وتألق حارس القادسية فيصل مسرحي في إبعاد كرات خطرة عيناوية عن مرماه في الدقائق 88، 94.

بتلك النتيجة قفز القادسية لمربع الكبار - مؤقتاَ - (رابعاً برصيد 13 نقطة) وبقي العين على رصيده السابق 7 نقاط في المركز الـ13.