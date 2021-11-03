النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السليمان" يدعو للحفاظ على النسيج الوطني وترسيخ مفهوم الوسطية والانتماء

في محاضرة بجامعة حائل بعنوان "شخصية المسلم في أزمنة الفتن"

دعا فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، إلى الحفاظ على النسيج الوطني، وترسيخ مفهوم الوسطية في شخصية المسلم، وتعزيز مفهوم حب الوطن، والبعد عن كل الانحرافات الفكرية، ونشر الفتن والأفكار الهدامة، كما أكد وجوب طاعة ولاة الأمر، والدعاء لهم، والابتعاد عن الفِرَق والأحزاب الضالة والمنحرفة.

جاء ذلك في محاضرة لفضيلته في جامعة حائل، بعنوان "شخصية المسلم في أزمنة الفتن"، بحضور رئيس الجامعة، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ووكلاء وقيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، أمس الثلاثاء.

وأكد الشيخ "السليمان" أهمية الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته، باعتباره واجب على كل من يعيش في هذه البلاد المباركة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وفي نهاية المحاضرة أجاب فضيلة الشيخ الدكتور السليمان عن أسئلة واستفسارات الحضور، وأدار النقاش الدكتور أحمد الرضيمان، رئيس وحدة الوعي الفكري بالجامعة، ثم قدّم رئيس الجامعة عظيم الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ على قبول الدعوة لتقديم المحاضرة.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن الجامعة تعمل على ترسيخ هذا الجانب لبناء مجتمع يسهم في بناء ونهضة بلادنا الغالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السليمان" يدعو للحفاظ على النسيج الوطني وترسيخ مفهوم الوسطية والانتماء
سبق

دعا فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، إلى الحفاظ على النسيج الوطني، وترسيخ مفهوم الوسطية في شخصية المسلم، وتعزيز مفهوم حب الوطن، والبعد عن كل الانحرافات الفكرية، ونشر الفتن والأفكار الهدامة، كما أكد وجوب طاعة ولاة الأمر، والدعاء لهم، والابتعاد عن الفِرَق والأحزاب الضالة والمنحرفة.

جاء ذلك في محاضرة لفضيلته في جامعة حائل، بعنوان "شخصية المسلم في أزمنة الفتن"، بحضور رئيس الجامعة، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ووكلاء وقيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، أمس الثلاثاء.

وأكد الشيخ "السليمان" أهمية الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته، باعتباره واجب على كل من يعيش في هذه البلاد المباركة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وفي نهاية المحاضرة أجاب فضيلة الشيخ الدكتور السليمان عن أسئلة واستفسارات الحضور، وأدار النقاش الدكتور أحمد الرضيمان، رئيس وحدة الوعي الفكري بالجامعة، ثم قدّم رئيس الجامعة عظيم الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ على قبول الدعوة لتقديم المحاضرة.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن الجامعة تعمل على ترسيخ هذا الجانب لبناء مجتمع يسهم في بناء ونهضة بلادنا الغالية.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
11:37 AM

"السليمان" يدعو للحفاظ على النسيج الوطني وترسيخ مفهوم الوسطية والانتماء

في محاضرة بجامعة حائل بعنوان "شخصية المسلم في أزمنة الفتن"

A A A
خالد السليمي - حائل
0
769

دعا فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، إلى الحفاظ على النسيج الوطني، وترسيخ مفهوم الوسطية في شخصية المسلم، وتعزيز مفهوم حب الوطن، والبعد عن كل الانحرافات الفكرية، ونشر الفتن والأفكار الهدامة، كما أكد وجوب طاعة ولاة الأمر، والدعاء لهم، والابتعاد عن الفِرَق والأحزاب الضالة والمنحرفة.

جاء ذلك في محاضرة لفضيلته في جامعة حائل، بعنوان "شخصية المسلم في أزمنة الفتن"، بحضور رئيس الجامعة، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ووكلاء وقيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، أمس الثلاثاء.

وأكد الشيخ "السليمان" أهمية الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته، باعتباره واجب على كل من يعيش في هذه البلاد المباركة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وفي نهاية المحاضرة أجاب فضيلة الشيخ الدكتور السليمان عن أسئلة واستفسارات الحضور، وأدار النقاش الدكتور أحمد الرضيمان، رئيس وحدة الوعي الفكري بالجامعة، ثم قدّم رئيس الجامعة عظيم الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ على قبول الدعوة لتقديم المحاضرة.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن الجامعة تعمل على ترسيخ هذا الجانب لبناء مجتمع يسهم في بناء ونهضة بلادنا الغالية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,943
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,076
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,150

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة