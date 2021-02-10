في عملية بالغة التعقيد.. استئصال ورم نادر من قاع جمجمة خمسيني بمكة

كان المريض يعاني من فقدان قدرته على التوازن بشكل مفاجئ مع نقص بالسمع

نجح فريق طبي مشترك بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في استئصال ورم نادر من قاع الجمجمة لدى مريض خمسيني العمر، في عملية بالغة التعقيد، مع الأخذ بكل الاحترازات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة عبر برنامج "إحالتي"؛ حيث كان المريض يعاني من فقدان قدرته على التوازن بشكل مفاجئ.. وعند إجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية؛ أظهرت نتائجها وجود نقص في السمع، مع فقدان لوظيفة الجزء الدهليزي بالأذن الداخلية والذي يساعد على التوازن؛ وذلك نتيجة تلف العصب القحفي الثامن بسبب الورم.

واجتمع الفريق الطبي المكون من الدكتور سلطان الصيعري من جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عصام صالح، والدكتور فارس الغامدي من جراحة الأذن وقاع الجمجمة، والدكتور محمد الأهل من قسم التخدير وطاقم التمريض والفنيين بقسم العمليات، وقرر إجراء عملية استئصال لكامل الورم باستخدام أحدث التقنيات الجراحية؛ حيث تكللت العملية بالنجاح التام والتي استغرقت ما يقارب ١٤ ساعة.

وأظهرت الفحوصات السريرية وصور الأشعة اختفاء كامل أغشية الورم، مع سلامة الأجزاء القريبة من الدماغ والأعصاب والأوعية الدموية المجاورة. وبيّنت نتائج تشريح الأنسجة أن نوع الورم يُعَد من الأورام النادرة حسب المراجع العلمية المعتدة؛ وهو ما يفسر تطور الأعراض بسرعة لدى المريض على خلاف المعتاد للمرضى المصابين بأورام في قاع الجمجمة.