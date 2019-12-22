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في صباح أول أيام الاختبارات .. "هلال جازان" يباشر 3 حوادث سير

بيشي لـ"سبق": في ثلاثة مواقع مختلفة نتجت عنها عدة إصابات مختلفة

شهد صباح أول أيام الاختبارات في منطقة جازان، عدة حوادث مرورية في مواقع مختلفة، ونتجت عنها عدة إصابات باشرتها الفرق المختصة .

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي لـ"سبق" : قائلاً إنه ضمن استعدادات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة لاستقبال بلاغات حالات الحوادث المرورية والحوادث الأخرى والحالات المرضية على مدار ٢٤ساعة سواء في فترة الذروة خلال هذه الأيام التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات أو في أي وقت من الأوقات التي يحتاجها طالب الخدمة الإسعافية على الرقم ٩٩٧ فقد تلقت غرفة العمليات بالمنطقة صباح اليوم الأحد حتى الساعة الحادية عشرة والنصف عدة بلاغات عن حوادث مرورية متفرقة.

وتابع: نتج عنها ٣ إصابات، حيث تم مباشرة الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلها إلى المستشفىات لإكمال علاجها .

واختتم: الحادث الأول وقع عند الساعة ٨٫٣٠ على الطريق الذي يربط جحا بالحصامة، والثاني عند الساعة ٩٫٣٩ خلف إسكان الحصمة، وحادث على طريق القوز ١١٫٢٧ نقل إلى مستشفى صبيا .

حوادث مرورية منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في صباح أول أيام الاختبارات .. "هلال جازان" يباشر 3 حوادث سير
سبق

شهد صباح أول أيام الاختبارات في منطقة جازان، عدة حوادث مرورية في مواقع مختلفة، ونتجت عنها عدة إصابات باشرتها الفرق المختصة .

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي لـ"سبق" : قائلاً إنه ضمن استعدادات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة لاستقبال بلاغات حالات الحوادث المرورية والحوادث الأخرى والحالات المرضية على مدار ٢٤ساعة سواء في فترة الذروة خلال هذه الأيام التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات أو في أي وقت من الأوقات التي يحتاجها طالب الخدمة الإسعافية على الرقم ٩٩٧ فقد تلقت غرفة العمليات بالمنطقة صباح اليوم الأحد حتى الساعة الحادية عشرة والنصف عدة بلاغات عن حوادث مرورية متفرقة.

وتابع: نتج عنها ٣ إصابات، حيث تم مباشرة الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلها إلى المستشفىات لإكمال علاجها .

واختتم: الحادث الأول وقع عند الساعة ٨٫٣٠ على الطريق الذي يربط جحا بالحصامة، والثاني عند الساعة ٩٫٣٩ خلف إسكان الحصمة، وحادث على طريق القوز ١١٫٢٧ نقل إلى مستشفى صبيا .

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
02:18 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
03:14 PM

في صباح أول أيام الاختبارات .. "هلال جازان" يباشر 3 حوادث سير

بيشي لـ"سبق": في ثلاثة مواقع مختلفة نتجت عنها عدة إصابات مختلفة

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,708

شهد صباح أول أيام الاختبارات في منطقة جازان، عدة حوادث مرورية في مواقع مختلفة، ونتجت عنها عدة إصابات باشرتها الفرق المختصة .

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي لـ"سبق" : قائلاً إنه ضمن استعدادات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة لاستقبال بلاغات حالات الحوادث المرورية والحوادث الأخرى والحالات المرضية على مدار ٢٤ساعة سواء في فترة الذروة خلال هذه الأيام التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات أو في أي وقت من الأوقات التي يحتاجها طالب الخدمة الإسعافية على الرقم ٩٩٧ فقد تلقت غرفة العمليات بالمنطقة صباح اليوم الأحد حتى الساعة الحادية عشرة والنصف عدة بلاغات عن حوادث مرورية متفرقة.

وتابع: نتج عنها ٣ إصابات، حيث تم مباشرة الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلها إلى المستشفىات لإكمال علاجها .

واختتم: الحادث الأول وقع عند الساعة ٨٫٣٠ على الطريق الذي يربط جحا بالحصامة، والثاني عند الساعة ٩٫٣٩ خلف إسكان الحصمة، وحادث على طريق القوز ١١٫٢٧ نقل إلى مستشفى صبيا .

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