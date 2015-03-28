في 25 يوماً.. "بيئة شقراء" تقضي على 90 سرباً من الجراد وتكافح "الدبا" في هذه المناطق

6 فرق كافحته في المسمى والمستوي وأشيقر وسبتية والشكيرة والحمادة والداهنة

‬ تمكّن مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء من القضاء على 90 سرباً من الجراد خلال 25 يوماً، فيما بدأ هذه الأيام في مكافحة صغار الجراد "الدبا" في عدد من المناطق بالمحافظة.

وتفصيلاً، بذل مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء جهوداً مضنية خلال الفترة الماضية حتى تمكن من القضاء على 90 سرباً من الجراد المنتشر في المحافظة في المسمى والمستوي وأشيقر وسبتية والشكيرة والحمادة والداهنة.

وقام مركز الجراد بدعم مكتب شقراء بـ4 فرق، إضافة للفرق الـ6 الموجودة في مكتب شقراء، مما ساعد على القضاء على 90% من أسراب الجراد، والحد من خطورته خلال 25 يوماً بتوفيق من الله، ثم بمتابعة فرق المكتب اليومية على مدار الـ24 ساعة.

وفي هذه الايام بدأت فرق المكتب بمكافحة "الدبا"، فما أن أنهى مكتب البيئة بشقراء مكافحة الجراد خلال الأيام الماضية، إلا وبدأ في مكافحة "الدبا" (صغار الجراد)، إذ إن الجراد قام خلال الفترة الماضية بغرس بيضه في مناطق شاسعة من النفود الشرقي للمحافظة، والنفود الغربي "نفود السر".

وتوزعت فرق المكافحة إلى 6 فرق لملاحقة الدبا والقضاء عليه، حيث توجد الآن فرقتان في نفود السر (النفود الغربي) وفرقة في المسمى وفرقة في الشكيرة وفرقة في الهوبجة وفرقة في الداهنة وذلك لملاحقة "الدبا" ومكافحته.

وتكمن خطورة "الدبا" في كثرة إعداده، وسرعة التهامه للنباتات، حيث يخرج على شكل أسراب سوداء تدب على الأرض، وتقضي على كل ما تحصل إليه من حشائش ونباتات.

يُذكر أن فرق المكافحة في مكتب البيئة بشقراء تعمل بشكل متواصل خلال 24 ساعة للحد من خطورة تلك الآفة بمتابعة من مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي، وبدعم من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج، وبإشراف من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الذي يتابع أعمال المكافحة بشكل يومي ويشرف على جهود تلك الفرق.