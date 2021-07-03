أكثر من 8 آلاف عملية جراحية بمستشفيات "صحة بيشة"

شملت 1829 عملية جراحية طارئة.. و1295 اختيارية

كشفت "صحة بيشة" أن أقسام العمليات بالمستشفيات التابعة لها أجرت 8198 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وقالت: إن العمليات شملت 1829 عملية جراحية طارئة، و1295 عملية جراحية اختيارية، ومن بينها 1174 جراحة اليوم الواحد.

وأضافت "صحة بيشة": العمليات الجراحية لتخصص القلب والصدر بلغت 21 عملية، وعمليات جراحة النساء والولادة بلغت 1393 عملية، وكذلك إجراء 181 عملية جراحة مسالك بولية، و317 عملية جراحة العيون.

وتابعت: كذلك تم إجراء 28 عملية تجميل وحروق، و44 عمليات المخ والأعصاب، وإجراء 566 عملية عظام وعمود فقري، و1350 جراحة أخرى.