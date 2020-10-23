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فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

بعد أيام من واقعة المسن الهندي

بعد أيام من وضع مسن هندي في ثلاجة الموتى عن طريق الخطأ، تكررت الواقعة مع طفل حديث الولادة تم وضعه بثلاجة مستشفى بالمكسيك لمدة ست ساعات، قبل اكتشاف أنه لا يزال على قيد الحياة.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة صباح الأربعاء 21 أكتوبر، في مستشفى لا مارجريتا بمدينة بويبلا المكسيكية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمستشفى: إن الطفل، الذي لم يعلن عن اسمه، ولد قبل أوانه " خديج " في الأسبوع 23 فقط، وتبين أن المولود لا توجد به أي علامات على الحياة، وتم إعلان وفاته ونقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى الساعة الرابعة صباحاً.

وعند الساعة 10 صباحاً، اكتشف موظفو مكتب دفن الموتى أن المولود الجديد الذي تم إخراجه من ثلاجة المستشفى، لا يزال حياً ويتنفس.

وقال ميغيل أنجيل فلوريس، صاحب مكتب دفن الموتي: عندما وصلنا لتسلم جثة الرضيع أدركنا أنه كان يبكي ويتحرك"، وأضاف: " لا ندري كيف بقي هذا المولود لمدة ست ساعات في ثلاجة المستشفى".

وحسب الصحيفة، فقد تم إبلاغ والدي الطفل، ونقل إلى وحدة العناية الفائقة لحديثي الولادة، لوضعه تحت المراقبة المستمرة.

ويظهر فيديو رائع اللحظة التي شاهد فيها والد الطفل ابنه وهو يبكي ويطالب الصغير بأن يكون قوياً ويتمسك بالحياة.

ويمكن سماع الأب وهو يقول لابنه: "ها أنا بجوارك، استمر في الكفاح أيها الصغير و المقاومة، إنني احبك".

ويدعو الأب: " يارب كن مع هذا الصغير واحفظه واحفظ حياته". وقال مسؤولو المستشفى: أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، استدعاء الطبيب الذي فحص المولود ووقع وثيقة وفاته.

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فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً
سبق

بعد أيام من وضع مسن هندي في ثلاجة الموتى عن طريق الخطأ، تكررت الواقعة مع طفل حديث الولادة تم وضعه بثلاجة مستشفى بالمكسيك لمدة ست ساعات، قبل اكتشاف أنه لا يزال على قيد الحياة.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة صباح الأربعاء 21 أكتوبر، في مستشفى لا مارجريتا بمدينة بويبلا المكسيكية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمستشفى: إن الطفل، الذي لم يعلن عن اسمه، ولد قبل أوانه " خديج " في الأسبوع 23 فقط، وتبين أن المولود لا توجد به أي علامات على الحياة، وتم إعلان وفاته ونقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى الساعة الرابعة صباحاً.

وعند الساعة 10 صباحاً، اكتشف موظفو مكتب دفن الموتى أن المولود الجديد الذي تم إخراجه من ثلاجة المستشفى، لا يزال حياً ويتنفس.

وقال ميغيل أنجيل فلوريس، صاحب مكتب دفن الموتي: عندما وصلنا لتسلم جثة الرضيع أدركنا أنه كان يبكي ويتحرك"، وأضاف: " لا ندري كيف بقي هذا المولود لمدة ست ساعات في ثلاجة المستشفى".

وحسب الصحيفة، فقد تم إبلاغ والدي الطفل، ونقل إلى وحدة العناية الفائقة لحديثي الولادة، لوضعه تحت المراقبة المستمرة.

ويظهر فيديو رائع اللحظة التي شاهد فيها والد الطفل ابنه وهو يبكي ويطالب الصغير بأن يكون قوياً ويتمسك بالحياة.

ويمكن سماع الأب وهو يقول لابنه: "ها أنا بجوارك، استمر في الكفاح أيها الصغير و المقاومة، إنني احبك".

ويدعو الأب: " يارب كن مع هذا الصغير واحفظه واحفظ حياته". وقال مسؤولو المستشفى: أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، استدعاء الطبيب الذي فحص المولود ووقع وثيقة وفاته.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
02:01 AM

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

بعد أيام من واقعة المسن الهندي

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أيمن حسن - الرياض
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4,066

بعد أيام من وضع مسن هندي في ثلاجة الموتى عن طريق الخطأ، تكررت الواقعة مع طفل حديث الولادة تم وضعه بثلاجة مستشفى بالمكسيك لمدة ست ساعات، قبل اكتشاف أنه لا يزال على قيد الحياة.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة صباح الأربعاء 21 أكتوبر، في مستشفى لا مارجريتا بمدينة بويبلا المكسيكية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمستشفى: إن الطفل، الذي لم يعلن عن اسمه، ولد قبل أوانه " خديج " في الأسبوع 23 فقط، وتبين أن المولود لا توجد به أي علامات على الحياة، وتم إعلان وفاته ونقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى الساعة الرابعة صباحاً.

وعند الساعة 10 صباحاً، اكتشف موظفو مكتب دفن الموتى أن المولود الجديد الذي تم إخراجه من ثلاجة المستشفى، لا يزال حياً ويتنفس.

وقال ميغيل أنجيل فلوريس، صاحب مكتب دفن الموتي: عندما وصلنا لتسلم جثة الرضيع أدركنا أنه كان يبكي ويتحرك"، وأضاف: " لا ندري كيف بقي هذا المولود لمدة ست ساعات في ثلاجة المستشفى".

وحسب الصحيفة، فقد تم إبلاغ والدي الطفل، ونقل إلى وحدة العناية الفائقة لحديثي الولادة، لوضعه تحت المراقبة المستمرة.

ويظهر فيديو رائع اللحظة التي شاهد فيها والد الطفل ابنه وهو يبكي ويطالب الصغير بأن يكون قوياً ويتمسك بالحياة.

ويمكن سماع الأب وهو يقول لابنه: "ها أنا بجوارك، استمر في الكفاح أيها الصغير و المقاومة، إنني احبك".

ويدعو الأب: " يارب كن مع هذا الصغير واحفظه واحفظ حياته". وقال مسؤولو المستشفى: أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، استدعاء الطبيب الذي فحص المولود ووقع وثيقة وفاته.

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