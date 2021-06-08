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بحسب تقرير "مقياس".. "زين السعودية" تتصدر في خدمات "الجيل الخامس 5G"

خلال الربع الأول من عام 2021

تصدرت "زين السعودية" في نتائج تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "مقياس"، وذلك على مستوى خدمات الجيل الخامس (5G) خلال الربع الأول من عام 2021.

وعكست النتائج موقع "زين السعودية" في خدمات الجيل الخامس (5G)، حيث تصدّرت كل نتائج التقرير عن تلك الفئة، بدءاً من نشر خدمات هذا الجيل على مستوى المحافظات وذلك للربع الثاني على التوالي، والذي شمل 43 محافظة، وتصدرها أيضاً، في متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل.

وحافظت "زين السعودية" على صدارتها في نشر خدمات الجيل الخامس (5G) في 12 من أصل 13 منطقة إدارية. وتصدرت على مستوى جودة بث الفيديو عبر الإنترنت الثابت بنسبة 99.86%. أما على صعيد زمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي، فقد احتلت "زين السعودية" المرتبة الأولى في تطبيق تويتر.

وتميّزت "زين السعودية" حسب تقرير شركة umlaut العالمية المتخصصة في قياس أداء الشبكات العالمية عن باقي مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت في شبكة الجيل الخامس (5G)، إضافة إلى التقنيات المتقدمة والأداء الرقمي القوي للشركة، فكانت الأفضل في الجيل الخامس في الرياض والأسرع في تحميل الملفات ورفعها.

كما حققت الشركة أفضل تجربة بيانات للهاتف المحمول في الجيلين الرابع (4G) والخامس (5G) في مدينة الرياض، بالإضافة إلى امتلاكها أقوى تغطية وأعلى معدلات بيانات الذروة، مع موثوقية عالية جداً في جميع خدماتها. وأيضاً امتلاكها أسرع وقت لبدء تشغيل مقاطع فيديو YouTube وتصفح المواقع الإلكترونية، مما يدعم العملاء بتصفح سريع للمواقع الإلكترونية وتحميل الموسيقى (الأغاني) وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل الصور.

يشار بأن تقرير "مقياس" هو تقرير ربعي أطلقته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقياس سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي بالمملكة، بما يعزز التنافسية بين مقدمي الخدمة في المملكة، ويتضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى تصنيف مقدمي الخدمة في كل منطقة من مناطق المملكة، وأهم البيانات المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي والاجتماعات الأكثر استخداماً، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية في القطاع، ويمكن المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء القطاع في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحسب تقرير "مقياس".. "زين السعودية" تتصدر في خدمات "الجيل الخامس 5G"
سبق

تصدرت "زين السعودية" في نتائج تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "مقياس"، وذلك على مستوى خدمات الجيل الخامس (5G) خلال الربع الأول من عام 2021.

وعكست النتائج موقع "زين السعودية" في خدمات الجيل الخامس (5G)، حيث تصدّرت كل نتائج التقرير عن تلك الفئة، بدءاً من نشر خدمات هذا الجيل على مستوى المحافظات وذلك للربع الثاني على التوالي، والذي شمل 43 محافظة، وتصدرها أيضاً، في متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل.

وحافظت "زين السعودية" على صدارتها في نشر خدمات الجيل الخامس (5G) في 12 من أصل 13 منطقة إدارية. وتصدرت على مستوى جودة بث الفيديو عبر الإنترنت الثابت بنسبة 99.86%. أما على صعيد زمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي، فقد احتلت "زين السعودية" المرتبة الأولى في تطبيق تويتر.

وتميّزت "زين السعودية" حسب تقرير شركة umlaut العالمية المتخصصة في قياس أداء الشبكات العالمية عن باقي مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت في شبكة الجيل الخامس (5G)، إضافة إلى التقنيات المتقدمة والأداء الرقمي القوي للشركة، فكانت الأفضل في الجيل الخامس في الرياض والأسرع في تحميل الملفات ورفعها.

كما حققت الشركة أفضل تجربة بيانات للهاتف المحمول في الجيلين الرابع (4G) والخامس (5G) في مدينة الرياض، بالإضافة إلى امتلاكها أقوى تغطية وأعلى معدلات بيانات الذروة، مع موثوقية عالية جداً في جميع خدماتها. وأيضاً امتلاكها أسرع وقت لبدء تشغيل مقاطع فيديو YouTube وتصفح المواقع الإلكترونية، مما يدعم العملاء بتصفح سريع للمواقع الإلكترونية وتحميل الموسيقى (الأغاني) وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل الصور.

يشار بأن تقرير "مقياس" هو تقرير ربعي أطلقته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقياس سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي بالمملكة، بما يعزز التنافسية بين مقدمي الخدمة في المملكة، ويتضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى تصنيف مقدمي الخدمة في كل منطقة من مناطق المملكة، وأهم البيانات المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي والاجتماعات الأكثر استخداماً، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية في القطاع، ويمكن المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء القطاع في المملكة.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
06:44 PM

بحسب تقرير "مقياس".. "زين السعودية" تتصدر في خدمات "الجيل الخامس 5G"

خلال الربع الأول من عام 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصدرت "زين السعودية" في نتائج تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "مقياس"، وذلك على مستوى خدمات الجيل الخامس (5G) خلال الربع الأول من عام 2021.

وعكست النتائج موقع "زين السعودية" في خدمات الجيل الخامس (5G)، حيث تصدّرت كل نتائج التقرير عن تلك الفئة، بدءاً من نشر خدمات هذا الجيل على مستوى المحافظات وذلك للربع الثاني على التوالي، والذي شمل 43 محافظة، وتصدرها أيضاً، في متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل.

وحافظت "زين السعودية" على صدارتها في نشر خدمات الجيل الخامس (5G) في 12 من أصل 13 منطقة إدارية. وتصدرت على مستوى جودة بث الفيديو عبر الإنترنت الثابت بنسبة 99.86%. أما على صعيد زمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي، فقد احتلت "زين السعودية" المرتبة الأولى في تطبيق تويتر.

وتميّزت "زين السعودية" حسب تقرير شركة umlaut العالمية المتخصصة في قياس أداء الشبكات العالمية عن باقي مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت في شبكة الجيل الخامس (5G)، إضافة إلى التقنيات المتقدمة والأداء الرقمي القوي للشركة، فكانت الأفضل في الجيل الخامس في الرياض والأسرع في تحميل الملفات ورفعها.

كما حققت الشركة أفضل تجربة بيانات للهاتف المحمول في الجيلين الرابع (4G) والخامس (5G) في مدينة الرياض، بالإضافة إلى امتلاكها أقوى تغطية وأعلى معدلات بيانات الذروة، مع موثوقية عالية جداً في جميع خدماتها. وأيضاً امتلاكها أسرع وقت لبدء تشغيل مقاطع فيديو YouTube وتصفح المواقع الإلكترونية، مما يدعم العملاء بتصفح سريع للمواقع الإلكترونية وتحميل الموسيقى (الأغاني) وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل الصور.

يشار بأن تقرير "مقياس" هو تقرير ربعي أطلقته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقياس سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي بالمملكة، بما يعزز التنافسية بين مقدمي الخدمة في المملكة، ويتضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى تصنيف مقدمي الخدمة في كل منطقة من مناطق المملكة، وأهم البيانات المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي والاجتماعات الأكثر استخداماً، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية في القطاع، ويمكن المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء القطاع في المملكة.

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