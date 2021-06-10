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سفير السعودية لدى مصر يستعرض مع نظيره الهندي العلاقات الثنائية

بحثا خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه بمقر السفارة، الأربعاء، بسفير جمهورية الهند لدى القاهرة أجيت جوبتيه.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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سفير السعودية لدى مصر يستعرض مع نظيره الهندي العلاقات الثنائية
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه بمقر السفارة، الأربعاء، بسفير جمهورية الهند لدى القاهرة أجيت جوبتيه.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
12:17 AM

سفير السعودية لدى مصر يستعرض مع نظيره الهندي العلاقات الثنائية

بحثا خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه بمقر السفارة، الأربعاء، بسفير جمهورية الهند لدى القاهرة أجيت جوبتيه.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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