النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1187 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1176 خلال الـ24 ساعة الماضية

كاتب أمريكي.. السعودية أكثر تقدماً من الولايات المتحدة

في إجراءاتها الخاصة بمواجهة فيروس كورونا

وصف كاتب أمريكي شهير، المملكة العربية السعودية بأنها أكثر تقدماً من الولايات المتحدة الأمريكية في إجراءاتها الخاصة بمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث إن الأشخاص في السعودية سيحتاجون إلى إثبات تلقيهم اللقاح لدخول المدارس والمتاجر والمراكز التجارية والمطاعم والحفلات الموسيقية ووسائل النقل العام.

وقال كاتب الرأي في صحيفة "واشنطن بوست"، ماكس بوت؛ في سلسلة تغريدات "السعوديون أذكياء بشأن اللقاح ونحن لسنا كذلك، نحن بحاجة إلى أن ننضج بما يكفي، لاحظ أن تفويضات اللقاح يتم سنّها ليس فقط من قِبل السعوديين ولكن أيضاً من قِبل عديد من الدول الأوروبية، وهي قوانين نحن أيضاً نحتاج إليها".

وتابع "طلب إثبات التلقيح من أجل التسوّق والطيران، وما الى ذلك، ليس استبداداً، هذه إجراءات ذكية للصحة العامة، أولئك الذين يعارضونها لا يحمون الحرية، إنهم يعرّضون الصحة العامة للخطر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كاتب أمريكي.. السعودية أكثر تقدماً من الولايات المتحدة
سبق

وصف كاتب أمريكي شهير، المملكة العربية السعودية بأنها أكثر تقدماً من الولايات المتحدة الأمريكية في إجراءاتها الخاصة بمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث إن الأشخاص في السعودية سيحتاجون إلى إثبات تلقيهم اللقاح لدخول المدارس والمتاجر والمراكز التجارية والمطاعم والحفلات الموسيقية ووسائل النقل العام.

وقال كاتب الرأي في صحيفة "واشنطن بوست"، ماكس بوت؛ في سلسلة تغريدات "السعوديون أذكياء بشأن اللقاح ونحن لسنا كذلك، نحن بحاجة إلى أن ننضج بما يكفي، لاحظ أن تفويضات اللقاح يتم سنّها ليس فقط من قِبل السعوديين ولكن أيضاً من قِبل عديد من الدول الأوروبية، وهي قوانين نحن أيضاً نحتاج إليها".

وتابع "طلب إثبات التلقيح من أجل التسوّق والطيران، وما الى ذلك، ليس استبداداً، هذه إجراءات ذكية للصحة العامة، أولئك الذين يعارضونها لا يحمون الحرية، إنهم يعرّضون الصحة العامة للخطر".

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
01:25 PM

كاتب أمريكي.. السعودية أكثر تقدماً من الولايات المتحدة

في إجراءاتها الخاصة بمواجهة فيروس كورونا

A A A
خالد علي - الرياض
7
6,224

وصف كاتب أمريكي شهير، المملكة العربية السعودية بأنها أكثر تقدماً من الولايات المتحدة الأمريكية في إجراءاتها الخاصة بمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث إن الأشخاص في السعودية سيحتاجون إلى إثبات تلقيهم اللقاح لدخول المدارس والمتاجر والمراكز التجارية والمطاعم والحفلات الموسيقية ووسائل النقل العام.

وقال كاتب الرأي في صحيفة "واشنطن بوست"، ماكس بوت؛ في سلسلة تغريدات "السعوديون أذكياء بشأن اللقاح ونحن لسنا كذلك، نحن بحاجة إلى أن ننضج بما يكفي، لاحظ أن تفويضات اللقاح يتم سنّها ليس فقط من قِبل السعوديين ولكن أيضاً من قِبل عديد من الدول الأوروبية، وهي قوانين نحن أيضاً نحتاج إليها".

وتابع "طلب إثبات التلقيح من أجل التسوّق والطيران، وما الى ذلك، ليس استبداداً، هذه إجراءات ذكية للصحة العامة، أولئك الذين يعارضونها لا يحمون الحرية، إنهم يعرّضون الصحة العامة للخطر".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,202
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,054

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة