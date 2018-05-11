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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

اليمن .. إعلان "عدن" منطقة موبوءة بكورونا.. 51 إصابة و8 وفيات

اللجنة المعنية: القرار جاء بعد انتشار الفيروس وعدة أمراض أخرى

أعلنت السلطات اليمنية مدينة عدن؛ مقر الحكومة اليمنية اليوم الإثنين، منطقة "موبوءة" بعد ارتفاع الإصابة فيها إلى 35، بينها أربع وفيات.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا، ومقرها عدن، في ساعة متأخرة من مساء الأحد اكتشاف 17 إصابة جديدة بكورونا؛ منها عشر حالات في عدن؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 51، بينها 8 وفيات.

ووفقاً لرويترز تخشى منظمة الصحة العالمية، أن يكون هناك انتشار واسع للعدوى في اليمن، الذي لا يملك إمكانات كافية لإجراء الفحوص.

وقالت اللجنة أيضاً على "تويتر"، إن قرار إعلان عدن "مدينة موبوءة" اُتخذ بعد انتشار فيروس كورونا وعدة أمراض أخرى في المدينة بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وأضافت، أن الانتقال من وإلى عدن أصبح ممنوعاً باستثناء نقل البضائع.

وذكرت اللجنة على حسابها على "تويتر"، أن "الوضع الإداري والسياسي في مدينة عدن يعرقل أي جهود لمواجهة الوباء؛ ما يستوجب ضرورة تصحيح الوضع لتتمكن المؤسسات المعنية من القيام بمهامها".

فيروس كورونا الجديد اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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اليمن .. إعلان "عدن" منطقة موبوءة بكورونا.. 51 إصابة و8 وفيات
سبق

أعلنت السلطات اليمنية مدينة عدن؛ مقر الحكومة اليمنية اليوم الإثنين، منطقة "موبوءة" بعد ارتفاع الإصابة فيها إلى 35، بينها أربع وفيات.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا، ومقرها عدن، في ساعة متأخرة من مساء الأحد اكتشاف 17 إصابة جديدة بكورونا؛ منها عشر حالات في عدن؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 51، بينها 8 وفيات.

ووفقاً لرويترز تخشى منظمة الصحة العالمية، أن يكون هناك انتشار واسع للعدوى في اليمن، الذي لا يملك إمكانات كافية لإجراء الفحوص.

وقالت اللجنة أيضاً على "تويتر"، إن قرار إعلان عدن "مدينة موبوءة" اُتخذ بعد انتشار فيروس كورونا وعدة أمراض أخرى في المدينة بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وأضافت، أن الانتقال من وإلى عدن أصبح ممنوعاً باستثناء نقل البضائع.

وذكرت اللجنة على حسابها على "تويتر"، أن "الوضع الإداري والسياسي في مدينة عدن يعرقل أي جهود لمواجهة الوباء؛ ما يستوجب ضرورة تصحيح الوضع لتتمكن المؤسسات المعنية من القيام بمهامها".

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:13 PM

اليمن .. إعلان "عدن" منطقة موبوءة بكورونا.. 51 إصابة و8 وفيات

اللجنة المعنية: القرار جاء بعد انتشار الفيروس وعدة أمراض أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات اليمنية مدينة عدن؛ مقر الحكومة اليمنية اليوم الإثنين، منطقة "موبوءة" بعد ارتفاع الإصابة فيها إلى 35، بينها أربع وفيات.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا، ومقرها عدن، في ساعة متأخرة من مساء الأحد اكتشاف 17 إصابة جديدة بكورونا؛ منها عشر حالات في عدن؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 51، بينها 8 وفيات.

ووفقاً لرويترز تخشى منظمة الصحة العالمية، أن يكون هناك انتشار واسع للعدوى في اليمن، الذي لا يملك إمكانات كافية لإجراء الفحوص.

وقالت اللجنة أيضاً على "تويتر"، إن قرار إعلان عدن "مدينة موبوءة" اُتخذ بعد انتشار فيروس كورونا وعدة أمراض أخرى في المدينة بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وأضافت، أن الانتقال من وإلى عدن أصبح ممنوعاً باستثناء نقل البضائع.

وذكرت اللجنة على حسابها على "تويتر"، أن "الوضع الإداري والسياسي في مدينة عدن يعرقل أي جهود لمواجهة الوباء؛ ما يستوجب ضرورة تصحيح الوضع لتتمكن المؤسسات المعنية من القيام بمهامها".

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