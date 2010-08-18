النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بر يلملم" تطلق مشروع سقيا الماء لتوزيعها على المساجد وإفطار الصائمين في عاشوراء

دعت أفراد المجتمع ورجال الأعمال للمشاركة واغتنام الفرصة لمضاعفة الحسنات

دعت جمعية البر الخيرية بيلملم جميع الراغبين في المساهمة في مشروع سقيا الماء للمبادرة؛ إذ عزمت الجمعية تكثيف جهدها خلال هذه الأيام (الشهر الحرام، البلد الحرام، يوم عاشوراء) لتوزيع المياه في المساجد والمقابر وجزء من إفطار صائم في يوم عاشوراء.

وتفصيلاً، قال مدير الجمعية يحيى علي الفهمي إن هذه الفرصة الخيرية جمعت الزمان والمكان أمام المساهمين.

وبدورها، وقفت "سبق" على جزء من تنفيذ المشروع للمساجد، ورأت جهدًا تُشكر عليه الجمعية والقائمون عليها.

ودعا "الفهمي" أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين للمساهمة بسهم الفرد بـ(100 ريال)، وسهم الوالدَيْن (500)، والأسرة (300 ريال)، والمساهمة بأي مبلغ مما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.

وأضاف بأن مشروع سقيا الماء يأتي متوافقًا مع قول الرسول الكريم ﷺ: "أفضل الصدقة سقيا الماء"؛ فلا تضيع فرصة الصدقة في أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة).

وللتبرع عبر مصرف الراجحي

228608010200224

البنك الأهلي السعودي

00300000979608

بنك البلاد

999121746870047

#جمعية البر الأهلية_بيلملم

وللتواصل والاستفسارات على رقم (0555155101).

https://iwtsp.com/966555155101

يُذكر أن جمعية البر الأهلية بيلملم جمعية مرخصة ومسجلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 379.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بر يلملم" تطلق مشروع سقيا الماء لتوزيعها على المساجد وإفطار الصائمين في عاشوراء
سبق

دعت جمعية البر الخيرية بيلملم جميع الراغبين في المساهمة في مشروع سقيا الماء للمبادرة؛ إذ عزمت الجمعية تكثيف جهدها خلال هذه الأيام (الشهر الحرام، البلد الحرام، يوم عاشوراء) لتوزيع المياه في المساجد والمقابر وجزء من إفطار صائم في يوم عاشوراء.

وتفصيلاً، قال مدير الجمعية يحيى علي الفهمي إن هذه الفرصة الخيرية جمعت الزمان والمكان أمام المساهمين.

وبدورها، وقفت "سبق" على جزء من تنفيذ المشروع للمساجد، ورأت جهدًا تُشكر عليه الجمعية والقائمون عليها.

ودعا "الفهمي" أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين للمساهمة بسهم الفرد بـ(100 ريال)، وسهم الوالدَيْن (500)، والأسرة (300 ريال)، والمساهمة بأي مبلغ مما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.

وأضاف بأن مشروع سقيا الماء يأتي متوافقًا مع قول الرسول الكريم ﷺ: "أفضل الصدقة سقيا الماء"؛ فلا تضيع فرصة الصدقة في أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة).

وللتبرع عبر مصرف الراجحي

228608010200224

البنك الأهلي السعودي

00300000979608

بنك البلاد

999121746870047

#جمعية البر الأهلية_بيلملم

وللتواصل والاستفسارات على رقم (0555155101).

https://iwtsp.com/966555155101

يُذكر أن جمعية البر الأهلية بيلملم جمعية مرخصة ومسجلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 379.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
01:59 AM

"بر يلملم" تطلق مشروع سقيا الماء لتوزيعها على المساجد وإفطار الصائمين في عاشوراء

دعت أفراد المجتمع ورجال الأعمال للمشاركة واغتنام الفرصة لمضاعفة الحسنات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
2,490

دعت جمعية البر الخيرية بيلملم جميع الراغبين في المساهمة في مشروع سقيا الماء للمبادرة؛ إذ عزمت الجمعية تكثيف جهدها خلال هذه الأيام (الشهر الحرام، البلد الحرام، يوم عاشوراء) لتوزيع المياه في المساجد والمقابر وجزء من إفطار صائم في يوم عاشوراء.

وتفصيلاً، قال مدير الجمعية يحيى علي الفهمي إن هذه الفرصة الخيرية جمعت الزمان والمكان أمام المساهمين.

وبدورها، وقفت "سبق" على جزء من تنفيذ المشروع للمساجد، ورأت جهدًا تُشكر عليه الجمعية والقائمون عليها.

ودعا "الفهمي" أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين للمساهمة بسهم الفرد بـ(100 ريال)، وسهم الوالدَيْن (500)، والأسرة (300 ريال)، والمساهمة بأي مبلغ مما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.

وأضاف بأن مشروع سقيا الماء يأتي متوافقًا مع قول الرسول الكريم ﷺ: "أفضل الصدقة سقيا الماء"؛ فلا تضيع فرصة الصدقة في أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة).

وللتبرع عبر مصرف الراجحي

228608010200224

البنك الأهلي السعودي

00300000979608

بنك البلاد

999121746870047

#جمعية البر الأهلية_بيلملم

وللتواصل والاستفسارات على رقم (0555155101).

https://iwtsp.com/966555155101

يُذكر أن جمعية البر الأهلية بيلملم جمعية مرخصة ومسجلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 379.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,833
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,382
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة