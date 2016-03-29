كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 1656 وفاة جديدة بالبرازيل و194 بالمكسيك

تونس تسجل 862 إصابة إضافية و686 حالة بمصر و384 بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 1656 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد و44326 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ترتفع الإصابات إجمالًا إلى أكثر من 12.5 مليون والوفيات إلى 312206 حالة وفاة.

المكسيك

سجلت المكسيك أمس 1783 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و194 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2226550 وللوفيات 201623.

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 37 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 200050 حالة من ضمنهم 153175 حالة تم شفاؤها، و11882 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 102141.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت أيضًا أربع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1726 حالة.

تونس

سجلت تونس 862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و30 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 250565 إصابة؛ فيما بلغت حالات الوفاة 8735 منذ بدء الجائحة.