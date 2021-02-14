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تخطى فالنسيا بثنائية .. ريال مدريد يواصل زحفه نحو الصدارة

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا 2-0 على ضيفه فالنسيا، الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.
وارتفع رصيد الريال إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.
في المقابل، توقف رصيد بلنسيا عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر، جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 12، فيما أضاف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 43.


بتلك النتيجة، ثأر الريال من خسارته القاسية 1-4 على يد فالنسيا في مباراة الفريق بجولة الذهاب للمسابقة، التي جرت بملعب (ميستايا)، معقل الفريق الأندلسي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تخطى فالنسيا بثنائية .. ريال مدريد يواصل زحفه نحو الصدارة
سبق

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا 2-0 على ضيفه فالنسيا، الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.
وارتفع رصيد الريال إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.
في المقابل، توقف رصيد بلنسيا عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر، جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 12، فيما أضاف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 43.


بتلك النتيجة، ثأر الريال من خسارته القاسية 1-4 على يد فالنسيا في مباراة الفريق بجولة الذهاب للمسابقة، التي جرت بملعب (ميستايا)، معقل الفريق الأندلسي.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
09:16 PM

تخطى فالنسيا بثنائية .. ريال مدريد يواصل زحفه نحو الصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا 2-0 على ضيفه فالنسيا، الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.
وارتفع رصيد الريال إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.
في المقابل، توقف رصيد بلنسيا عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر، جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 12، فيما أضاف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 43.


بتلك النتيجة، ثأر الريال من خسارته القاسية 1-4 على يد فالنسيا في مباراة الفريق بجولة الذهاب للمسابقة، التي جرت بملعب (ميستايا)، معقل الفريق الأندلسي.

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