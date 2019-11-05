السفير السعودي في اليمن: إعادة افتتاح السفارة السعودية في عدن

وكيل "الإعلام" اليمني: المملكة تلعب دور المحكم والشريك والضامن

أكد محمد آل جابر، سفير المملكة في اليمن، إعادة افتتاح السفارة السعودية في عدن، ورفع مستوى مكتب البرنامج السعودي لإعمار اليمن من "فرع" إلى "مكتب رئيسي"، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في الدعم السياسي وتقديم خدمات تنموية مختلفة للأشقاء في اليمن.

وأوضح "آل جابر"، في اتصال هاتفي مع برنامج "معالي المواطن" على قناة mbc" أن "السفارة كانت تعمل في وقت سابق من خلال مكاتب الخدمات المختلفة التي تمنح التأشيرات لأخواننا في اليمن".

وأضاف: "أبارك للجميع نجاح المملكة في تحقيق اتفاق الرياض والتوصل لتوقيعه اليوم"، مشيراً إلى أن "الاتفاق سيحقق مسارات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، وسيشكل حكومة جديدة تسهل وجودنا في عدن".

واستطرد: "يأتي هذا الاتفاق استمرار لجهود المملكة في رعاية وتحقيق وصناعة السلام على مستوى الوطن العربي، وأذكركم باتفاق الطائف والمبادرة الخليجية التي قادتها المملكة لنقل السلطة من الرئيس علي عبد الله صالح إلى الرئيس الحالي علي عبد منصور هادي مشدداً على أن المملكة تعمل منذ عقود في اليمن بشكل فاعل وإيجابي".

وختم قائلاً: "لدى الكثير من اليمينين معرفة كاملة لما تقدمه المملكة وهناك خطوات إستراتيجية متعدددة في البرنامج السعودي لإعمار اليمن تشمل تنفيذ مشاريع في البنى التحتية والخدمات الأساسية سيديرها ويشرف على تنفيذها سعوديين مع أشقاء من اليمن وستصل الخدمات إلى كل إنسان يمني بالتنسيق مع الحكومة اليمينة والسلطة المحلية".

من جهته، أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب، أن "اتفاق الرياض مهم ويبني لمصالحة سياسية واجتماعية ومصالحة بين التكوينات اليمنية أولاً داخل الجنوب وبين الجنوب والشمال ثانياً وينهي حالة الصراع والنزاع العبثي".

وأشاد "غلاب" بدور المملكة في صناعة السلام بين الأطراف اليمينة تحت مظلة الشرعية باتجاه تثبيت الأمن والاستقرار وتخليص اليمن من التدخلات الإيرانية.

وأشار "غلاب" إلى أن "السعودية تلعب دور المحكم، وهي شريك في التنيمة ومختلف القضايا الإستراتيجية وشريك لنا في إدارة المعركة وهي أيضاُ ضامن لإنقاذ الدولة اليمينة ولتحقيق مستقبل آمن للشعب اليمني وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تفعل ذلك"، مشدداً على أن المصالح السعودية واليمينة اليوم في حالة ارتباط عضوي.