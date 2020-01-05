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شرطة مكة تحقق في وفاة طفل سقط من الدور الخامس في منزل أسرته

مع انتظار نتائج الطب الشرعي

تحقق شرطة العاصمة المقدسة في وفاة طفل سقط من الدور الخامس من منزل أسرته، مساء أمس، بحي الشافعي بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة باشرت حادثة سقوط طفل، مساء أمس، يبلغ من العمر 7 سنوات من منزل أسرته بالدور الخامس في إحدى العمائر بحي الشافعي بمكة المكرمة.

وبحسب المعلومات: فإن الطفل سقط من نافذة الشقة بالدور الخامس، على غفلة من أسرته؛ مما أدّى إلى وفاته على الفور.

وتولت شرطة "الكعكية" التحقيق في الحادثة، ولا تزال تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما تولّى الهلال الأحمر نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى، ويُنتظر نتائج الطب الشرعي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

شرطة العاصمة المقدسة حي الشافعي بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة تحقق في وفاة طفل سقط من الدور الخامس في منزل أسرته
سبق

تحقق شرطة العاصمة المقدسة في وفاة طفل سقط من الدور الخامس من منزل أسرته، مساء أمس، بحي الشافعي بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة باشرت حادثة سقوط طفل، مساء أمس، يبلغ من العمر 7 سنوات من منزل أسرته بالدور الخامس في إحدى العمائر بحي الشافعي بمكة المكرمة.

وبحسب المعلومات: فإن الطفل سقط من نافذة الشقة بالدور الخامس، على غفلة من أسرته؛ مما أدّى إلى وفاته على الفور.

وتولت شرطة "الكعكية" التحقيق في الحادثة، ولا تزال تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما تولّى الهلال الأحمر نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى، ويُنتظر نتائج الطب الشرعي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
07:41 PM

شرطة مكة تحقق في وفاة طفل سقط من الدور الخامس في منزل أسرته

مع انتظار نتائج الطب الشرعي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
11,340

تحقق شرطة العاصمة المقدسة في وفاة طفل سقط من الدور الخامس من منزل أسرته، مساء أمس، بحي الشافعي بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة باشرت حادثة سقوط طفل، مساء أمس، يبلغ من العمر 7 سنوات من منزل أسرته بالدور الخامس في إحدى العمائر بحي الشافعي بمكة المكرمة.

وبحسب المعلومات: فإن الطفل سقط من نافذة الشقة بالدور الخامس، على غفلة من أسرته؛ مما أدّى إلى وفاته على الفور.

وتولت شرطة "الكعكية" التحقيق في الحادثة، ولا تزال تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما تولّى الهلال الأحمر نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى، ويُنتظر نتائج الطب الشرعي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

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