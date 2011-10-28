بثلاثة أهداف.. أخضر الناشئين يتغلب على البحرين ودياً

في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

تغلب المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي القادسية، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.

وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق مهند براح في الدقيقة 22، وخالد مجرشي في الدقيقة 31، ووليد عياش في الدقيقة 55.

ودخل المدير الفني للأخضر " الوطني " عبد الوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: نواف شيعان في حراسة المرمى، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وخالد مجرشي، وعبد الله الزيد، وعبد المجيد العنزي، وصهيب الزيد، وعبد العزيز العليوة، وعلي عبد الرؤوف، ومهند براح.

ويستأنف المنتخب السعودي غداً الخميس تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب البحرين في ختام المعسكر يوم السبت المقبل.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.