النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 أيام على اختفاء والد الشهيد "الثبيتي" عن أسرته.. ومهام البحث تتواصل

يعاني الشلل الرعاش والسّكري.. و"ساهر" سجّل عليه مخالفتين بمكة والمدينة

تتواصل مهام البحث من قبل الجهات المعنية، بالتعاون مع جمعية "عون" للبحث والإنقاذ، عن المواطن "عابد بن عبدالله حامد الثبيتي" (58 عاماً)، والذي اختفى عن أسرته بتاريخ 5/ 2/ 2021، من الأسبوع الماضي بعد خروجه من منزله الكائن في الطائف.

أبناء المفقود كانوا قد أبلغوا الشرطة، والتي بدورها نشرت تعميماً عن المفقود للبحث عنه، فيما تلقت جمعية عون بلاغاً، وتعاونت مع الجهات المعنية في مهام البحث المتواصلة حتى الوقت الحالي، فيما سُجلت مخالفتا سرعة مرورية على مركبته التي يقودها من نوع "هونداي ستنافيه" فضية اللون، موديل 2016، عن طريق نظام ساهر بعد اختفائه؛ إحداهما في مكة المكرمة والأخرى في المدينة المنورة.

وكشفَ ابنه "علاء" لـ"سبق" عن أن والده يُعاني من مرض الشلل الرعاش والسكري، وأن جواله مُغلق من بعد اختفائه، مشيراً إلى أن المفقود هو والد الشهيد "عبدالله بن عابد الثبيتي"، والذي استُشهد عام 1439هـ في اليمن.

ويأمل ابن المفقود ممن يشاهده أو يملك معلومات تفيد بالوصول له إلى إبلاغ الجهات المعنية أو الاتصال على هاتفه رقم: ‏0555803674.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5 أيام على اختفاء والد الشهيد "الثبيتي" عن أسرته.. ومهام البحث تتواصل
سبق

تتواصل مهام البحث من قبل الجهات المعنية، بالتعاون مع جمعية "عون" للبحث والإنقاذ، عن المواطن "عابد بن عبدالله حامد الثبيتي" (58 عاماً)، والذي اختفى عن أسرته بتاريخ 5/ 2/ 2021، من الأسبوع الماضي بعد خروجه من منزله الكائن في الطائف.

أبناء المفقود كانوا قد أبلغوا الشرطة، والتي بدورها نشرت تعميماً عن المفقود للبحث عنه، فيما تلقت جمعية عون بلاغاً، وتعاونت مع الجهات المعنية في مهام البحث المتواصلة حتى الوقت الحالي، فيما سُجلت مخالفتا سرعة مرورية على مركبته التي يقودها من نوع "هونداي ستنافيه" فضية اللون، موديل 2016، عن طريق نظام ساهر بعد اختفائه؛ إحداهما في مكة المكرمة والأخرى في المدينة المنورة.

وكشفَ ابنه "علاء" لـ"سبق" عن أن والده يُعاني من مرض الشلل الرعاش والسكري، وأن جواله مُغلق من بعد اختفائه، مشيراً إلى أن المفقود هو والد الشهيد "عبدالله بن عابد الثبيتي"، والذي استُشهد عام 1439هـ في اليمن.

ويأمل ابن المفقود ممن يشاهده أو يملك معلومات تفيد بالوصول له إلى إبلاغ الجهات المعنية أو الاتصال على هاتفه رقم: ‏0555803674.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
06:59 PM

5 أيام على اختفاء والد الشهيد "الثبيتي" عن أسرته.. ومهام البحث تتواصل

يعاني الشلل الرعاش والسّكري.. و"ساهر" سجّل عليه مخالفتين بمكة والمدينة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
4,073

تتواصل مهام البحث من قبل الجهات المعنية، بالتعاون مع جمعية "عون" للبحث والإنقاذ، عن المواطن "عابد بن عبدالله حامد الثبيتي" (58 عاماً)، والذي اختفى عن أسرته بتاريخ 5/ 2/ 2021، من الأسبوع الماضي بعد خروجه من منزله الكائن في الطائف.

أبناء المفقود كانوا قد أبلغوا الشرطة، والتي بدورها نشرت تعميماً عن المفقود للبحث عنه، فيما تلقت جمعية عون بلاغاً، وتعاونت مع الجهات المعنية في مهام البحث المتواصلة حتى الوقت الحالي، فيما سُجلت مخالفتا سرعة مرورية على مركبته التي يقودها من نوع "هونداي ستنافيه" فضية اللون، موديل 2016، عن طريق نظام ساهر بعد اختفائه؛ إحداهما في مكة المكرمة والأخرى في المدينة المنورة.

وكشفَ ابنه "علاء" لـ"سبق" عن أن والده يُعاني من مرض الشلل الرعاش والسكري، وأن جواله مُغلق من بعد اختفائه، مشيراً إلى أن المفقود هو والد الشهيد "عبدالله بن عابد الثبيتي"، والذي استُشهد عام 1439هـ في اليمن.

ويأمل ابن المفقود ممن يشاهده أو يملك معلومات تفيد بالوصول له إلى إبلاغ الجهات المعنية أو الاتصال على هاتفه رقم: ‏0555803674.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,997
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,653
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,386

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة