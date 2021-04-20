"العسيري" للمرتبة الـ12 بأمانة جازان

صدر قرار أمين منطقة جازان بترقية إبراهيم محمد العسيري، المدير العام للموارد البشرية بأمانة منطقة جازان، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرب «العسيري» عن بالغ شكره وتقديره لأمين منطقة جازان على هذه الثقة الغالية، وأن تكون هذه الترقية حافزًا له على مواصلة عمله بمزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.