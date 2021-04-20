النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العسيري" للمرتبة الـ12 بأمانة جازان

صدر قرار أمين منطقة جازان بترقية إبراهيم محمد العسيري، المدير العام للموارد البشرية بأمانة منطقة جازان، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرب «العسيري» عن بالغ شكره وتقديره لأمين منطقة جازان على هذه الثقة الغالية، وأن تكون هذه الترقية حافزًا له على مواصلة عمله بمزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"العسيري" للمرتبة الـ12 بأمانة جازان
سبق

صدر قرار أمين منطقة جازان بترقية إبراهيم محمد العسيري، المدير العام للموارد البشرية بأمانة منطقة جازان، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرب «العسيري» عن بالغ شكره وتقديره لأمين منطقة جازان على هذه الثقة الغالية، وأن تكون هذه الترقية حافزًا له على مواصلة عمله بمزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:33 PM

"العسيري" للمرتبة الـ12 بأمانة جازان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
101

صدر قرار أمين منطقة جازان بترقية إبراهيم محمد العسيري، المدير العام للموارد البشرية بأمانة منطقة جازان، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرب «العسيري» عن بالغ شكره وتقديره لأمين منطقة جازان على هذه الثقة الغالية، وأن تكون هذه الترقية حافزًا له على مواصلة عمله بمزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,129
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,534
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,543

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة