"التحالف" ينفذ 15 عملية استهداف للمليشيا الحوثية في مأرب.. وهذه حصيلتها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 95 عنصرًا إرهابيًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 95 عنصرًا إرهابيًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 95 عنصرًا إرهابيًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 95 عنصرًا إرهابيًا.