"التحالف" ينفذ 15 عملية استهداف للمليشيا الحوثية في مأرب.. وهذه حصيلتها

خلال الساعات الـ24 الماضية.. وخسائر المليشيا شملت تدمير آليات وخسائر بشرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 95 عنصرًا إرهابيًا.