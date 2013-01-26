النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك يعرب عن اعتزاز أهالي المنطقة بمشروع "ذا لاين" واستراتيجية صندوق الاستثمارات

خلال ترؤسه اجتماع "مجلس المنطقة" ودشن موقعه الإلكتروني

رأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1442/ 1443هـ، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وفي بداية الجلسة، عبّر رئيس مجلس المنطقة، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، عن مشاعر الفخر والاعتزاز وصادق العرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بمناسبة الإعلان عن مشروع (ذا لاين)، وكذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وقال سموه: "إن ما تم ما هو إلا تأكيد للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيده يعود خيرها على الوطن والمواطن".

واطلع المجلس على ما تم اعتماده للمنطقة من مشاريع جديدة في الميزانية العام المالي 1442/ 1443هـ شملت الخدمات الكهربائية والبلدية والزراعية والإسكان والشؤون الإسلامية. كما وجه سموه بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تحت التنفيذ.

وأكدّ على مديري الجهات المعنية متابعة ذلك، والإسهام في جاهزية واكتمال مشاريع المنطقة التي تسهم في تنشيط الخدمات التنموية المختلفة المقدمة وما يمس المواطن والمقيم بالمنطقة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتنمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مختلف الأصعدة.

كما ناقش المجلس التقارير المرفوعة له من لجان المجلس الميدانية المتضمنة بيانات المشاريع المتعثرة في مدينة تبوك والمحافظات المرتبطة في مجال خدمات البلدية والمياه والتعليم والطرق والإجراءات المتخذة بذلك الشأن، والتي تحتاج لدعم المجلس في إزالة العوائق وأسباب التعثـّر.

وفي نهاية الجلسة، استعرض المجلس الموجز السنوي لأعمال المجلس ونتائج دوراته خلال العام المالي 1441/ 1442هـ، وما تم من قرارات وتوصيات حيال الموضوعات المدروسة وما استجد بشأنها، والتأكيد على متابعة ما تم الكتابة بشأنه للوزرات والجهات والمؤسسات الحكومية للموضوعات المرفوعة من المجلس. وعقب ذلك دشن الموقع الإلكتروني لمجلس المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يعرب عن اعتزاز أهالي المنطقة بمشروع "ذا لاين" واستراتيجية صندوق الاستثمارات
سبق

رأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1442/ 1443هـ، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وفي بداية الجلسة، عبّر رئيس مجلس المنطقة، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، عن مشاعر الفخر والاعتزاز وصادق العرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بمناسبة الإعلان عن مشروع (ذا لاين)، وكذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وقال سموه: "إن ما تم ما هو إلا تأكيد للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيده يعود خيرها على الوطن والمواطن".

واطلع المجلس على ما تم اعتماده للمنطقة من مشاريع جديدة في الميزانية العام المالي 1442/ 1443هـ شملت الخدمات الكهربائية والبلدية والزراعية والإسكان والشؤون الإسلامية. كما وجه سموه بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تحت التنفيذ.

وأكدّ على مديري الجهات المعنية متابعة ذلك، والإسهام في جاهزية واكتمال مشاريع المنطقة التي تسهم في تنشيط الخدمات التنموية المختلفة المقدمة وما يمس المواطن والمقيم بالمنطقة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتنمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مختلف الأصعدة.

كما ناقش المجلس التقارير المرفوعة له من لجان المجلس الميدانية المتضمنة بيانات المشاريع المتعثرة في مدينة تبوك والمحافظات المرتبطة في مجال خدمات البلدية والمياه والتعليم والطرق والإجراءات المتخذة بذلك الشأن، والتي تحتاج لدعم المجلس في إزالة العوائق وأسباب التعثـّر.

وفي نهاية الجلسة، استعرض المجلس الموجز السنوي لأعمال المجلس ونتائج دوراته خلال العام المالي 1441/ 1442هـ، وما تم من قرارات وتوصيات حيال الموضوعات المدروسة وما استجد بشأنها، والتأكيد على متابعة ما تم الكتابة بشأنه للوزرات والجهات والمؤسسات الحكومية للموضوعات المرفوعة من المجلس. وعقب ذلك دشن الموقع الإلكتروني لمجلس المنطقة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
06:36 PM

أمير تبوك يعرب عن اعتزاز أهالي المنطقة بمشروع "ذا لاين" واستراتيجية صندوق الاستثمارات

خلال ترؤسه اجتماع "مجلس المنطقة" ودشن موقعه الإلكتروني

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
279

رأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1442/ 1443هـ، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وفي بداية الجلسة، عبّر رئيس مجلس المنطقة، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، عن مشاعر الفخر والاعتزاز وصادق العرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بمناسبة الإعلان عن مشروع (ذا لاين)، وكذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وقال سموه: "إن ما تم ما هو إلا تأكيد للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيده يعود خيرها على الوطن والمواطن".

واطلع المجلس على ما تم اعتماده للمنطقة من مشاريع جديدة في الميزانية العام المالي 1442/ 1443هـ شملت الخدمات الكهربائية والبلدية والزراعية والإسكان والشؤون الإسلامية. كما وجه سموه بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تحت التنفيذ.

وأكدّ على مديري الجهات المعنية متابعة ذلك، والإسهام في جاهزية واكتمال مشاريع المنطقة التي تسهم في تنشيط الخدمات التنموية المختلفة المقدمة وما يمس المواطن والمقيم بالمنطقة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتنمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مختلف الأصعدة.

كما ناقش المجلس التقارير المرفوعة له من لجان المجلس الميدانية المتضمنة بيانات المشاريع المتعثرة في مدينة تبوك والمحافظات المرتبطة في مجال خدمات البلدية والمياه والتعليم والطرق والإجراءات المتخذة بذلك الشأن، والتي تحتاج لدعم المجلس في إزالة العوائق وأسباب التعثـّر.

وفي نهاية الجلسة، استعرض المجلس الموجز السنوي لأعمال المجلس ونتائج دوراته خلال العام المالي 1441/ 1442هـ، وما تم من قرارات وتوصيات حيال الموضوعات المدروسة وما استجد بشأنها، والتأكيد على متابعة ما تم الكتابة بشأنه للوزرات والجهات والمؤسسات الحكومية للموضوعات المرفوعة من المجلس. وعقب ذلك دشن الموقع الإلكتروني لمجلس المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,596
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,168
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,076
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,987

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة