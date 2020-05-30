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مصدر لـ"سبق": عودة الحكم الأجنبي ستحددها مباريات اللقب والهبوط

اتحاد القدم يدرس إقامة جولتين في الأسبوع

أكد مصدر مقرب من لجنة الحكام أن فكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي في الدوري السعودي لكرة القدم ما زالت قائمة، ولكن وفق شروط وضوابط صحية واحترازية حال فتح مجال رحلات الطيران الخارجية (بعد تفشي جائحة كورونا - كوفيد19).

وقال المصدر لـ"سبق": هناك مقترح بجلب حكام أجانب لقيادة مباريات معينة وحاسمة (منها الديربيات - الكلاسيكو) والتي تحدد مصير الحصول على اللقب أو الهبوط ، ولن يغادروا إلا مع نهاية منافسات الدوري".

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس عودة الدوري مع مطلع شهر أغسطس المقبل، وإقامة جولتين أسبوعياً، على أن يعود المحترفون الأجانب والأجهزة الفنية قبل انطلاق المنافسة بـ 30 يوماً، حتى يتمكن من إنهاء المسابقة قبل انطلاق الموسم الجديد بوقتٍ كافٍ.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مصدر لـ"سبق": عودة الحكم الأجنبي ستحددها مباريات اللقب والهبوط
سبق

أكد مصدر مقرب من لجنة الحكام أن فكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي في الدوري السعودي لكرة القدم ما زالت قائمة، ولكن وفق شروط وضوابط صحية واحترازية حال فتح مجال رحلات الطيران الخارجية (بعد تفشي جائحة كورونا - كوفيد19).

وقال المصدر لـ"سبق": هناك مقترح بجلب حكام أجانب لقيادة مباريات معينة وحاسمة (منها الديربيات - الكلاسيكو) والتي تحدد مصير الحصول على اللقب أو الهبوط ، ولن يغادروا إلا مع نهاية منافسات الدوري".

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس عودة الدوري مع مطلع شهر أغسطس المقبل، وإقامة جولتين أسبوعياً، على أن يعود المحترفون الأجانب والأجهزة الفنية قبل انطلاق المنافسة بـ 30 يوماً، حتى يتمكن من إنهاء المسابقة قبل انطلاق الموسم الجديد بوقتٍ كافٍ.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
10:03 PM

مصدر لـ"سبق": عودة الحكم الأجنبي ستحددها مباريات اللقب والهبوط

اتحاد القدم يدرس إقامة جولتين في الأسبوع

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
787

أكد مصدر مقرب من لجنة الحكام أن فكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي في الدوري السعودي لكرة القدم ما زالت قائمة، ولكن وفق شروط وضوابط صحية واحترازية حال فتح مجال رحلات الطيران الخارجية (بعد تفشي جائحة كورونا - كوفيد19).

وقال المصدر لـ"سبق": هناك مقترح بجلب حكام أجانب لقيادة مباريات معينة وحاسمة (منها الديربيات - الكلاسيكو) والتي تحدد مصير الحصول على اللقب أو الهبوط ، ولن يغادروا إلا مع نهاية منافسات الدوري".

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس عودة الدوري مع مطلع شهر أغسطس المقبل، وإقامة جولتين أسبوعياً، على أن يعود المحترفون الأجانب والأجهزة الفنية قبل انطلاق المنافسة بـ 30 يوماً، حتى يتمكن من إنهاء المسابقة قبل انطلاق الموسم الجديد بوقتٍ كافٍ.

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