تعرف على أكثر خمسة أنواع من الغذاء تصدّرها المملكة إلى الخارج

كشفت الجمارك السعودية أكثر خمسة أنواع من الغذاء يتم تصديرها إلى خارج المملكة عبر جميع منافذها البرية والجوية والبحرية.

وأوضحت الجمارك أن أنواع المواد الغذائية الأكثر تصديراً، هي: الألبان ومشتقاتها- منتجات محضرة من الفواكه والخضراوات- فواكه وأثمار صالحة للأكل- السكر والمصنوعات السكرية- محضرات الحبوب أو الدقيق أو النشأ.

وأكّدت الجمارك السعودية أنها وضعت تيسير إجراءات صادرات المملكة في مقدمة أولوياتها، وركّزت في هذا الجانب على تسريع عمليات تصدير الأغذية عبر جميع منافذها البرية والجوية والبحرية بما يحقّق انسيابية حركة التجارة بين المملكة ودول العالم.