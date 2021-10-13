رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، اليوم، ‏-‏بمشيئة الله- ‏يفيد بنشاطٍ للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، ‏على حائل وبعض محافظاتها.‏

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.‏