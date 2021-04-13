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"كبار العلماء": اشتغلوا بطاعة الله في رمضان والتزموا بالإجراءات الاحترازية

أمانة الهيئة: ينبغي أن يكون المسلمون مثالاً يُقتدى في القيام بعباداتهم وأنشطتهم

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين، بالاشتغال بطاعة الله في شهر رمضان المبارك، فهو شهرٌ عظيم فيه البركات والخيرات والنفحات، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله -عزّ وجلّ-: إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".

وقالت أمانة هيئة كبار العلماء: إنه مع استبشار المسلمين بحلول هذا الشهر المبارك، فإنه ينبغي أن يكون المسلمون مثالاً يُقتدى في القيام بعباداتهم وأنشطتهم مع التقيد التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي توجه بها الجهات المختصة؛ نظراً لما يشهده العالم من جائحة كورونا، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالعبادات المتنوعة دون أن يلحق بمؤديها الضرر أو يتسبّب في ذلك لغيره.

وأضافت: وليكن المسلم في ذلك مثالاً للمواطن والمقيم الصالح القدوة، الذي تهمه مصلحة البلاد والعباد، وليعلم أنه بذلك مهتد بتعاليم هذا الدين الحنيف الذي جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد.

وسألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الله تعالى، أن يَمُنّ على الجميع بالصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يحفظ قيادتنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع هذا الوباء عاجلاً غير آجل عن العالم أجمع.

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"كبار العلماء": اشتغلوا بطاعة الله في رمضان والتزموا بالإجراءات الاحترازية
سبق

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين، بالاشتغال بطاعة الله في شهر رمضان المبارك، فهو شهرٌ عظيم فيه البركات والخيرات والنفحات، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله -عزّ وجلّ-: إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".

وقالت أمانة هيئة كبار العلماء: إنه مع استبشار المسلمين بحلول هذا الشهر المبارك، فإنه ينبغي أن يكون المسلمون مثالاً يُقتدى في القيام بعباداتهم وأنشطتهم مع التقيد التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي توجه بها الجهات المختصة؛ نظراً لما يشهده العالم من جائحة كورونا، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالعبادات المتنوعة دون أن يلحق بمؤديها الضرر أو يتسبّب في ذلك لغيره.

وأضافت: وليكن المسلم في ذلك مثالاً للمواطن والمقيم الصالح القدوة، الذي تهمه مصلحة البلاد والعباد، وليعلم أنه بذلك مهتد بتعاليم هذا الدين الحنيف الذي جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد.

وسألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الله تعالى، أن يَمُنّ على الجميع بالصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يحفظ قيادتنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع هذا الوباء عاجلاً غير آجل عن العالم أجمع.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
11:25 AM
اخر تعديل
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
12:15 PM

"كبار العلماء": اشتغلوا بطاعة الله في رمضان والتزموا بالإجراءات الاحترازية

أمانة الهيئة: ينبغي أن يكون المسلمون مثالاً يُقتدى في القيام بعباداتهم وأنشطتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
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أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين، بالاشتغال بطاعة الله في شهر رمضان المبارك، فهو شهرٌ عظيم فيه البركات والخيرات والنفحات، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله -عزّ وجلّ-: إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".

وقالت أمانة هيئة كبار العلماء: إنه مع استبشار المسلمين بحلول هذا الشهر المبارك، فإنه ينبغي أن يكون المسلمون مثالاً يُقتدى في القيام بعباداتهم وأنشطتهم مع التقيد التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي توجه بها الجهات المختصة؛ نظراً لما يشهده العالم من جائحة كورونا، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالعبادات المتنوعة دون أن يلحق بمؤديها الضرر أو يتسبّب في ذلك لغيره.

وأضافت: وليكن المسلم في ذلك مثالاً للمواطن والمقيم الصالح القدوة، الذي تهمه مصلحة البلاد والعباد، وليعلم أنه بذلك مهتد بتعاليم هذا الدين الحنيف الذي جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد.

وسألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الله تعالى، أن يَمُنّ على الجميع بالصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يحفظ قيادتنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع هذا الوباء عاجلاً غير آجل عن العالم أجمع.

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