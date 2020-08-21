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اتحاد المصارف العربية ينظم مؤتمراً حول "دعم أسواق رأس المال في ظل كورونا"

يهدف إلى التركيز على جهود المصارف المركزية العربية في تطويرها وتفعيل دورها

تنظم الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية في بيروت، يومي 24 و25 أغسطس الحالي، مؤتمراً بعنوان "دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا"، يجمع أسواق البورصات العربية والأوروبية، المصارف، البنوك المركزية العربية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة عربية أوروبية وأميركية.

وذكر الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، أن المؤتمر الذي يشارك به مسؤولون كبار في المصارف المركزية ورؤساء البورصات العربية وهيئات أسواق رأس المال العربية والدولية ونخبة من صناع القرار وكبار القيادات المصرفية والمالية، سيسلط الضوء على واقع الأسواق المالية العربية وخاصة أسواق رأس المال، وإجراءات تطويرها وتفعيلها، وآليات التمويل طويل الأجل في ظل أزمة كورونا.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على دور المصارف المركزي.

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اتحاد المصارف العربية ينظم مؤتمراً حول "دعم أسواق رأس المال في ظل كورونا"
سبق

تنظم الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية في بيروت، يومي 24 و25 أغسطس الحالي، مؤتمراً بعنوان "دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا"، يجمع أسواق البورصات العربية والأوروبية، المصارف، البنوك المركزية العربية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة عربية أوروبية وأميركية.

وذكر الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، أن المؤتمر الذي يشارك به مسؤولون كبار في المصارف المركزية ورؤساء البورصات العربية وهيئات أسواق رأس المال العربية والدولية ونخبة من صناع القرار وكبار القيادات المصرفية والمالية، سيسلط الضوء على واقع الأسواق المالية العربية وخاصة أسواق رأس المال، وإجراءات تطويرها وتفعيلها، وآليات التمويل طويل الأجل في ظل أزمة كورونا.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على دور المصارف المركزي.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
04:50 PM

اتحاد المصارف العربية ينظم مؤتمراً حول "دعم أسواق رأس المال في ظل كورونا"

يهدف إلى التركيز على جهود المصارف المركزية العربية في تطويرها وتفعيل دورها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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تنظم الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية في بيروت، يومي 24 و25 أغسطس الحالي، مؤتمراً بعنوان "دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا"، يجمع أسواق البورصات العربية والأوروبية، المصارف، البنوك المركزية العربية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة عربية أوروبية وأميركية.

وذكر الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، أن المؤتمر الذي يشارك به مسؤولون كبار في المصارف المركزية ورؤساء البورصات العربية وهيئات أسواق رأس المال العربية والدولية ونخبة من صناع القرار وكبار القيادات المصرفية والمالية، سيسلط الضوء على واقع الأسواق المالية العربية وخاصة أسواق رأس المال، وإجراءات تطويرها وتفعيلها، وآليات التمويل طويل الأجل في ظل أزمة كورونا.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على دور المصارف المركزي.

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