متحدث أمن الدولة يؤكد أهمية دور الأسرة في محاضرة بجامعة المؤسس

بعنوان "مهددات الأمن الوطني".. ونظمها معهد الاعتدال

استضاف معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال برعاية رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، محاضرة بعنوان "مهددات الأمن الوطني" ألقاها اللواء المهندس بسام بن زكي عطية المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، واستعرض اللواء خلال المحاضرة التاريخ الكبير للمهددات التي تتعامل معها المملكة من خلال رئاسة أمن الدولة والجهات التي تتكامل معها ومنها وزارة التعليم، وتطرق للجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين وأطماعهم في المنطقة.

وشدد اللواء بسام على أهمية المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في العالم، وأهمية ما حبانا الله به من إدارة لشعيرة الحج، وأهمية المدينتين مكة المكرمة، والمدينة المنورة. كما شدد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة على أهمية التفكير والتحليل والبحث المستمر بالتحديد في المجال التعليمي والمتخصصين بالأبحاث في جامعات المملكة، وأشار إلى أهمية دور الأسرة في التربية والجهات الحكومية الأخرى التي تعمل من أجل وطن واحد.

وشهد اللقاء حضور عددٍ من قيادات جامعة الملك عبد العزيز وكذلك مدير تعليم محافظة جدة، بالإضافة إلى نخبة من طلبة الدراسات العليا، كما قدم المعهد هدية تذكارية تجمع أبحاث وأفلام ومواد متخصصة في تأصيل منهج الاعتدال السعودي إلى اللواء المهندس بسام بن زكي عطية، وقدم رئيس الجامعة شكره لرئاسة أمن الدولة وعلى جهدها المتواصل لحفظ أمن الدولة ولنشر المعرفة من خلال الشراكات والمبادرات المتنوعة في المؤسسات التعليمية.

من جانب آخر، أوضح عميد معهد الأمير خالد الفيصل الدكتور الحسن المناخرة ضرورة رفع مستوى التعاون المشترك بين رئاسة أمن الدولة وجامعة الملك عبد العزيز لصناعة برامج ومبادرات تخدم الطلبة في الجامعة وفي أبحاثهم العلمية، كما تطرق للحديث عن أهمية البرامج المتخصصة التي تقدم لطلبة الابتعاث وعن صقلها للعديد من المهارات التي يتميز بها الشاب السعودي.

يُذكر أن معهد الاعتدال قدم في عرض موجز لوفد رئاسة أمن الدولة ما يعمل عليه المعهد خلال العام الحالي، وما المبادرات التي يتطلع لها في العام 2021م بالتعاون مع العديد من الجهات التي تتقاطع معها في مجالات عمل المعهد.