النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الرياضة تعتمد مجلس إدارة نادي النصر الجديدة

اعتمد الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، مجلس إدارة نادي النصر لمدة أربع سنوات مقبلة برئاسة الدكتور صفوان السويكت، وعضوية كلٍ من:

سهيل علي القاسم "عضو"

فهد سليمان الطيار "عضو"

عبدالرحمن عوض الشهري "عضو"

سلمان عبدالله الحلافي "عضو"

ناصر علي الجميد "عضو"

وكان شرفيو النصر قد انتخبوا السويكت رئيسًا من خلال الجمعية العمومية التي عقدت في مقر النادي السبت الماضي وشهدت اكتساحًا للسويكت بنسبة 99 %.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
هيئة الرياضة تعتمد مجلس إدارة نادي النصر الجديدة
سبق

اعتمد الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، مجلس إدارة نادي النصر لمدة أربع سنوات مقبلة برئاسة الدكتور صفوان السويكت، وعضوية كلٍ من:

سهيل علي القاسم "عضو"

فهد سليمان الطيار "عضو"

عبدالرحمن عوض الشهري "عضو"

سلمان عبدالله الحلافي "عضو"

ناصر علي الجميد "عضو"

وكان شرفيو النصر قد انتخبوا السويكت رئيسًا من خلال الجمعية العمومية التي عقدت في مقر النادي السبت الماضي وشهدت اكتساحًا للسويكت بنسبة 99 %.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
09:08 PM

هيئة الرياضة تعتمد مجلس إدارة نادي النصر الجديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
5,978

اعتمد الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، مجلس إدارة نادي النصر لمدة أربع سنوات مقبلة برئاسة الدكتور صفوان السويكت، وعضوية كلٍ من:

سهيل علي القاسم "عضو"

فهد سليمان الطيار "عضو"

عبدالرحمن عوض الشهري "عضو"

سلمان عبدالله الحلافي "عضو"

ناصر علي الجميد "عضو"

وكان شرفيو النصر قد انتخبوا السويكت رئيسًا من خلال الجمعية العمومية التي عقدت في مقر النادي السبت الماضي وشهدت اكتساحًا للسويكت بنسبة 99 %.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,867
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,996
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,808

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة