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بمحاضرة للحديثي.. اختتام المرحلة الثالثة من تطوير الإعلام الرياضي في الخبر

بمشاركة 22 من إعلاميي وإعلاميات المنطقة الشرقية

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم، البرنامج التدريبي (الإنفوجرافيك الرياضي)، الذي انطلق الاثنين الماضي في مدينة الخبر، بمشاركة 22 من إعلاميي وإعلاميات المنطقة الشرقية.
وقدم المحاضر بندر الحديثي من خلال البرنامج عدداً من الخطوات التي تمكّن الإعلامي من جمع البيانات وتحويلها إلى أرقام بما يتناسب مع طبيعة منصات الإعلام الرقمي، وكيفية توظيف الأيقونات والرموز التعبيرية، بالإضافة إلى استعراض عدد من البرامج الجديدة التي تساعد على تصميم وتطوير الأفكار الإبداعية لصناعة "الإنفوجرافيك".
ويعد البرنامج التدريبي (الإنفوجرافيك الرياضي) آخر برامج المرحلة الثالثة من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، التي شملت إقامة 15 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 1182 إعلامياً وإعلامية، وتنوعت ما بين برامج حضورية بلغ عددها (8 برامج) وأخرى أقيمت (عن بعد) بواقع 7 برامج، في مختلف التخصصات، قدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في المجال الإعلامي وتغطية الألعاب الرياضية المختلفة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمحاضرة للحديثي.. اختتام المرحلة الثالثة من تطوير الإعلام الرياضي في الخبر
سبق

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم، البرنامج التدريبي (الإنفوجرافيك الرياضي)، الذي انطلق الاثنين الماضي في مدينة الخبر، بمشاركة 22 من إعلاميي وإعلاميات المنطقة الشرقية.
وقدم المحاضر بندر الحديثي من خلال البرنامج عدداً من الخطوات التي تمكّن الإعلامي من جمع البيانات وتحويلها إلى أرقام بما يتناسب مع طبيعة منصات الإعلام الرقمي، وكيفية توظيف الأيقونات والرموز التعبيرية، بالإضافة إلى استعراض عدد من البرامج الجديدة التي تساعد على تصميم وتطوير الأفكار الإبداعية لصناعة "الإنفوجرافيك".
ويعد البرنامج التدريبي (الإنفوجرافيك الرياضي) آخر برامج المرحلة الثالثة من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، التي شملت إقامة 15 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 1182 إعلامياً وإعلامية، وتنوعت ما بين برامج حضورية بلغ عددها (8 برامج) وأخرى أقيمت (عن بعد) بواقع 7 برامج، في مختلف التخصصات، قدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في المجال الإعلامي وتغطية الألعاب الرياضية المختلفة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
11:27 PM

بمحاضرة للحديثي.. اختتام المرحلة الثالثة من تطوير الإعلام الرياضي في الخبر

بمشاركة 22 من إعلاميي وإعلاميات المنطقة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم، البرنامج التدريبي (الإنفوجرافيك الرياضي)، الذي انطلق الاثنين الماضي في مدينة الخبر، بمشاركة 22 من إعلاميي وإعلاميات المنطقة الشرقية.
وقدم المحاضر بندر الحديثي من خلال البرنامج عدداً من الخطوات التي تمكّن الإعلامي من جمع البيانات وتحويلها إلى أرقام بما يتناسب مع طبيعة منصات الإعلام الرقمي، وكيفية توظيف الأيقونات والرموز التعبيرية، بالإضافة إلى استعراض عدد من البرامج الجديدة التي تساعد على تصميم وتطوير الأفكار الإبداعية لصناعة "الإنفوجرافيك".
ويعد البرنامج التدريبي (الإنفوجرافيك الرياضي) آخر برامج المرحلة الثالثة من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، التي شملت إقامة 15 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 1182 إعلامياً وإعلامية، وتنوعت ما بين برامج حضورية بلغ عددها (8 برامج) وأخرى أقيمت (عن بعد) بواقع 7 برامج، في مختلف التخصصات، قدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في المجال الإعلامي وتغطية الألعاب الرياضية المختلفة.

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