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مرض فيروسي يصيب منظومة المناعة للمصابين السابقين بكورونا

يصيب الخلايا اللمفاوية التي تحتفظ بذاكرة عن الأمراض السابقة

قالت الطبيبة الروسية بيلا شامغونوفا إنه يمكن أن "تنسى" منظومة المناعة العدوى المرضية السابقة، بما فيها "كوفيد-19"؛ بسبب مرض فيروسي، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، أشارت الطبيبة الروسية إلى أنه خلال ثلاث سنوات بعد الإصابة بالحصبة يمكن أن يصبح الشخص بلا حماية ضد العدوى التي كانت لديه مناعة ضدها في السابق.

وقالت "شامغونوفا": "إن فقدان الذاكرة بسبب الحصبة هي حالة خاصة، تتطور لدى المريض بعد إصابته بالحصبة. ولا يحصل هذا لدى جميع المرضى، بل عند بعضهم، ويُطلق عليها متلازمة تثبيط المناعة بعد الحصبة. أي إن فيروس الحصبة يمكن أن يصيب الخلايا اللمفاوية التائية والبائية، التي تحتفظ بذاكرة عن الأمراض السابقة، ولكن الحصبة تكبح هذه الخلايا، وتضعفها؛ وبالتالي يفقد الشخص المصاب بالحصبة مخزونه المناعي الذي يحميه من الإصابة بأمراض أخرى".

وتابعت: "هذا يعني أن الشخص يمكن أن يصاب ثانية بمرض سبق أن تعافى منه، بما في ذلك كوفيد-19".

وأضافت: "لم تجرِ دراسات بشأن جائحة الفيروس التاجي المستجد التي بدأت قبل سنتين، ولكن يمكن التوصل إلى استنتاج منطقي، مفاده: إذا تعافى الشخص من كوفيد-19، وبعد ذلك أصيب بالحصبة، فليس مستبعدًا أن يصاب بعدوى الفيروس التاجي المستجد ثانية؛ لأن الخلايا اللمفاوية البائية والتائية لم تعد تعمل كما ينبغي".

فيروس كورونا فيروس كورنا الجديد الحصبة الخلايا اللمفاوية

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مرض فيروسي يصيب منظومة المناعة للمصابين السابقين بكورونا
سبق

قالت الطبيبة الروسية بيلا شامغونوفا إنه يمكن أن "تنسى" منظومة المناعة العدوى المرضية السابقة، بما فيها "كوفيد-19"؛ بسبب مرض فيروسي، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، أشارت الطبيبة الروسية إلى أنه خلال ثلاث سنوات بعد الإصابة بالحصبة يمكن أن يصبح الشخص بلا حماية ضد العدوى التي كانت لديه مناعة ضدها في السابق.

وقالت "شامغونوفا": "إن فقدان الذاكرة بسبب الحصبة هي حالة خاصة، تتطور لدى المريض بعد إصابته بالحصبة. ولا يحصل هذا لدى جميع المرضى، بل عند بعضهم، ويُطلق عليها متلازمة تثبيط المناعة بعد الحصبة. أي إن فيروس الحصبة يمكن أن يصيب الخلايا اللمفاوية التائية والبائية، التي تحتفظ بذاكرة عن الأمراض السابقة، ولكن الحصبة تكبح هذه الخلايا، وتضعفها؛ وبالتالي يفقد الشخص المصاب بالحصبة مخزونه المناعي الذي يحميه من الإصابة بأمراض أخرى".

وتابعت: "هذا يعني أن الشخص يمكن أن يصاب ثانية بمرض سبق أن تعافى منه، بما في ذلك كوفيد-19".

وأضافت: "لم تجرِ دراسات بشأن جائحة الفيروس التاجي المستجد التي بدأت قبل سنتين، ولكن يمكن التوصل إلى استنتاج منطقي، مفاده: إذا تعافى الشخص من كوفيد-19، وبعد ذلك أصيب بالحصبة، فليس مستبعدًا أن يصاب بعدوى الفيروس التاجي المستجد ثانية؛ لأن الخلايا اللمفاوية البائية والتائية لم تعد تعمل كما ينبغي".

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
08:44 PM

مرض فيروسي يصيب منظومة المناعة للمصابين السابقين بكورونا

يصيب الخلايا اللمفاوية التي تحتفظ بذاكرة عن الأمراض السابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الطبيبة الروسية بيلا شامغونوفا إنه يمكن أن "تنسى" منظومة المناعة العدوى المرضية السابقة، بما فيها "كوفيد-19"؛ بسبب مرض فيروسي، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، أشارت الطبيبة الروسية إلى أنه خلال ثلاث سنوات بعد الإصابة بالحصبة يمكن أن يصبح الشخص بلا حماية ضد العدوى التي كانت لديه مناعة ضدها في السابق.

وقالت "شامغونوفا": "إن فقدان الذاكرة بسبب الحصبة هي حالة خاصة، تتطور لدى المريض بعد إصابته بالحصبة. ولا يحصل هذا لدى جميع المرضى، بل عند بعضهم، ويُطلق عليها متلازمة تثبيط المناعة بعد الحصبة. أي إن فيروس الحصبة يمكن أن يصيب الخلايا اللمفاوية التائية والبائية، التي تحتفظ بذاكرة عن الأمراض السابقة، ولكن الحصبة تكبح هذه الخلايا، وتضعفها؛ وبالتالي يفقد الشخص المصاب بالحصبة مخزونه المناعي الذي يحميه من الإصابة بأمراض أخرى".

وتابعت: "هذا يعني أن الشخص يمكن أن يصاب ثانية بمرض سبق أن تعافى منه، بما في ذلك كوفيد-19".

وأضافت: "لم تجرِ دراسات بشأن جائحة الفيروس التاجي المستجد التي بدأت قبل سنتين، ولكن يمكن التوصل إلى استنتاج منطقي، مفاده: إذا تعافى الشخص من كوفيد-19، وبعد ذلك أصيب بالحصبة، فليس مستبعدًا أن يصاب بعدوى الفيروس التاجي المستجد ثانية؛ لأن الخلايا اللمفاوية البائية والتائية لم تعد تعمل كما ينبغي".

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