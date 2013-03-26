أعلن نادي النصر عن آخر تطورات إصابة الثنائي بيتي مارتينيز، وخالد الغنام، وذلك مع عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعداداً للمواجهة القادمة ضد الفيصلي. وأوضح النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "بدأ الثنائي خالد الغنام وبيتي مارتينيز برنامجهما التأهيلي واللياقي مع أخصائي تأهيل الإصابات هوقو، قبل عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية". وميدانياً استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة، تدريباته خلال فترة توقف منافسات الدوري، نظير ارتباط المنتخب الوطني السعودي بمواجهة منتخب الكويت ودياً، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري". حيث التقى مدرب الفريق هورفات باللاعبين قبل بداية التدريبات؛ حيث أوضح لهم برنامج الفريق خلال فترة التوقف، وركز مدرب الفريق على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم بدأت التدريبات بالجري حول الملعب بسرعات، طبق خلالها المدرب الكرواتي تدريبات متنوعة استخدم خلالها الحواجز والأقماع. ويخوض النصر مباراة قوية ضد الفيصلي يوم الأحد 4 أبريل القادم، وذلك في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يواجه ضمك في التاسع من ذات الشهر ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

"بيتي مارتينيز" و"الغنام" يبدآن برنامجهما التأهيلي.. "النصر" يستأنف تدريباته صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-26 أعلن نادي النصر عن آخر تطورات إصابة الثنائي بيتي مارتينيز، وخالد الغنام، وذلك مع عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعداداً للمواجهة القادمة ضد الفيصلي.



وأوضح النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "بدأ الثنائي خالد الغنام وبيتي مارتينيز برنامجهما التأهيلي واللياقي مع أخصائي تأهيل الإصابات هوقو، قبل عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية".



وميدانياً استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة، تدريباته خلال فترة توقف منافسات الدوري، نظير ارتباط المنتخب الوطني السعودي بمواجهة منتخب الكويت ودياً، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري".



حيث التقى مدرب الفريق هورفات باللاعبين قبل بداية التدريبات؛ حيث أوضح لهم برنامج الفريق خلال فترة التوقف، وركز مدرب الفريق على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم بدأت التدريبات بالجري حول الملعب بسرعات، طبق خلالها المدرب الكرواتي تدريبات متنوعة استخدم خلالها الحواجز والأقماع.



ويخوض النصر مباراة قوية ضد الفيصلي يوم الأحد 4 أبريل القادم، وذلك في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يواجه ضمك في التاسع من ذات الشهر ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 11:27 PM

"بيتي مارتينيز" و"الغنام" يبدآن برنامجهما التأهيلي.. "النصر" يستأنف تدريباته قبل مواجهة قوية أمام "الفيصلي"





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أعلن نادي النصر عن آخر تطورات إصابة الثنائي بيتي مارتينيز، وخالد الغنام، وذلك مع عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعداداً للمواجهة القادمة ضد الفيصلي.



وأوضح النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "بدأ الثنائي خالد الغنام وبيتي مارتينيز برنامجهما التأهيلي واللياقي مع أخصائي تأهيل الإصابات هوقو، قبل عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية".



وميدانياً استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة، تدريباته خلال فترة توقف منافسات الدوري، نظير ارتباط المنتخب الوطني السعودي بمواجهة منتخب الكويت ودياً، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري".



حيث التقى مدرب الفريق هورفات باللاعبين قبل بداية التدريبات؛ حيث أوضح لهم برنامج الفريق خلال فترة التوقف، وركز مدرب الفريق على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم بدأت التدريبات بالجري حول الملعب بسرعات، طبق خلالها المدرب الكرواتي تدريبات متنوعة استخدم خلالها الحواجز والأقماع.



ويخوض النصر مباراة قوية ضد الفيصلي يوم الأحد 4 أبريل القادم، وذلك في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يواجه ضمك في التاسع من ذات الشهر ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.