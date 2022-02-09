"الأسمري" عضواً بلجنة "إصلاح ذات البين" بمحايل عسير

وافق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على تعيين عبدالله بن أحمد هيازع الأسمري، عضواً بلجنة إصلاح ذات البين بمحافظة محايل عسير.

واشتمل القرار على تعيين أربعة آخرين، والتقى المعينون محافظ محايل عسير علي بن إبراهيم الفلقي، وجرى خلال اللقاء بحث آلية العمل في مجال العفو وإصلاح ذات البين، ومناقشة الممارسات العملية للعمل، وفق عمل مؤسسي لتقديم خدمات ذات قيمة وتأثير مجتمعي في هذا المجال.