ضمك يسعى لتصحيح وضعه بنقاط التعاون.. ولقاء فض الشراكة يجمع الأهلي والفيصلي

في ثاني أيام الجولة العاشرة من الدوري السعودي

تتواصل مساء اليوم السبت مواجهات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتَيْن في مدينتَيْ أبها وجدة.

في أولى المواجهتَيْن يستضيف ضمك نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في تمام الثالثة والنصف عصرًا. ويقبع ضمك في مؤخرة الترتيب، وتحديدًا في المركز السادس عشر، بأربع نقاط. ويسعى ضمك لتحسين وضعه بنقاط التعاون بعد المستويات المتواضعة التي قدمها خلال الجولات الماضية.

وفي المقابل يسعى التعاونيون لمواصلة صحوتهم بعد تذبذب المستوى في انطلاقة المسابقة. وقد سبق للتعاون اللعب في الملعب نفسه عندما واجه أبها، واستطاع خطف الفوز في الرمق الأخير في تلك المواجهة. كما يعد فوز التعاون بديربي منطقة القصيم المؤجل عامل قوة للفريق، يمنحه الثقة لتخطي بعض الهفوات الفنية. ويدخل التعاون المواجهة وهو في المركز الخامس برصيد ست عشرة نقطة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة (الجوهرة) يستضيف النادي الأهلي نظيره الفيصلي في تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة. وتُعتبر هذه المواجهة من العيار الثقيل نظرًا لمستويات الفريقين، وما يقدمانه من عرض فني مميز طيلة الجولات الماضية. ويملك النادي الأهلي في رصيده سبع عشرة نقطة (المركز الثالث)، وهو رصيد ضيفه ذاته؛ وبذلك تعتبر المواجهة بينهما مواجهة فض شراكة في الرصيد النقطي، ويسعيان لحصد النقطة الـ20 لمزاحمة المتصدر الهلال والنصر بالرصيد ذاته.

فيما يملك الفريق الضيف سبع عشرة نقطة (رابعًا)، ويملك الطموح ذاته بالمنافسة على قمة الدوري لو نجح بخطف النقاط الثلاث؛ إذ سيصل للنقطة الـ20؛ وبالتالي يواصل طموحه بالمنافسة على قمة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.