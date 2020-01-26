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"كورونا" يصل موسكو.. 7 إصابات ووفاة في القرى الحدودية مع الصين

"الصحة" نفَت أي إصابة في البلاد.. ارتفع عددها في العالم إلى أكثر من 1300 حالة

قالت وزارة الصحة الروسية: إن 7 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا في قرى صينية على الحدود مع روسيا؛ إلا أنها نفت أي إصابة في البلاد.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قالت وزارة الصحة الروسية إنه لم يتم في روسيا تأكيد أي حالات مؤكدة اختباريًّا للإصابة بالأمراض الناجمة عن النوع الجديد من فيروس كورونا؛ مشيرة إلى تسجيل 7 إصابات بمثل هذه الأمراض؛ بينها حالة وفاة واحدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية؛ فقد تم نقل 7 مواطنين صينيين يزورون موسكو إلى المستشفى، بعد تشخيص إصابتهم بأمراض ناجمة عن فيروس، دون الإشارة إلى نوعه.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 41 في الصين وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم؛ لكن معظم الحالات موجودة في ووهان عاصمة إقليم هوبي.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الروسية روسيا موسكو

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"كورونا" يصل موسكو.. 7 إصابات ووفاة في القرى الحدودية مع الصين
سبق

قالت وزارة الصحة الروسية: إن 7 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا في قرى صينية على الحدود مع روسيا؛ إلا أنها نفت أي إصابة في البلاد.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قالت وزارة الصحة الروسية إنه لم يتم في روسيا تأكيد أي حالات مؤكدة اختباريًّا للإصابة بالأمراض الناجمة عن النوع الجديد من فيروس كورونا؛ مشيرة إلى تسجيل 7 إصابات بمثل هذه الأمراض؛ بينها حالة وفاة واحدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية؛ فقد تم نقل 7 مواطنين صينيين يزورون موسكو إلى المستشفى، بعد تشخيص إصابتهم بأمراض ناجمة عن فيروس، دون الإشارة إلى نوعه.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 41 في الصين وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم؛ لكن معظم الحالات موجودة في ووهان عاصمة إقليم هوبي.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:46 AM

"كورونا" يصل موسكو.. 7 إصابات ووفاة في القرى الحدودية مع الصين

"الصحة" نفَت أي إصابة في البلاد.. ارتفع عددها في العالم إلى أكثر من 1300 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة الروسية: إن 7 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا في قرى صينية على الحدود مع روسيا؛ إلا أنها نفت أي إصابة في البلاد.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قالت وزارة الصحة الروسية إنه لم يتم في روسيا تأكيد أي حالات مؤكدة اختباريًّا للإصابة بالأمراض الناجمة عن النوع الجديد من فيروس كورونا؛ مشيرة إلى تسجيل 7 إصابات بمثل هذه الأمراض؛ بينها حالة وفاة واحدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية؛ فقد تم نقل 7 مواطنين صينيين يزورون موسكو إلى المستشفى، بعد تشخيص إصابتهم بأمراض ناجمة عن فيروس، دون الإشارة إلى نوعه.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 41 في الصين وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم؛ لكن معظم الحالات موجودة في ووهان عاصمة إقليم هوبي.

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