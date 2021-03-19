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الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

أصدرت توجيهًا للأجهزة المعنية بإجراء تحقيقات عاجلة للكشف عن ملابسات العملية

استنكرت الحكومة اليمنية محاولة اغتيال استهدفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وعدّتها ضمن المحاولات المستميتة من بعض الأطراف التي تسعى إلى عرقلة التوافق واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشتى الطرق والأساليب.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن كل المحاولات الإجرامية لاستهداف الحكومة وأعضائها لن تثنيها عن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة ولن تستسلم لكل العراقيل الموضوعة أمامها.

وأشار البيان إلى إصدار رئيس الوزراء في البلاد معين عبدالملك توجيهًا فوريًا إلى الأجهزة المختصة بإجراء تحقيقات عاجلة للكشف عن ملابسات محاولة الاغتيال التي استهدفت الوزير الوالي، وملاحقة المتورطين فيها ومعاقبتهم.

وبحسب البيان الحكومي فإن الوزير الوالي نجا من محاولة الاغتيال ولم يصب بأي أذى، فيما أكد رئيس الوزراء أن حكومة بلاده لن تألُ جهدًا في العمل على تعزيز الاستقرار ولن تثنيها مثل هذه المحاولات الإرهابية عن أداء دورها وستبقى ثابتة في مواجهة الأعمال الإجرامية والتخريبية.

الحكومة اليمنية

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الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها
سبق

استنكرت الحكومة اليمنية محاولة اغتيال استهدفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وعدّتها ضمن المحاولات المستميتة من بعض الأطراف التي تسعى إلى عرقلة التوافق واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشتى الطرق والأساليب.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن كل المحاولات الإجرامية لاستهداف الحكومة وأعضائها لن تثنيها عن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة ولن تستسلم لكل العراقيل الموضوعة أمامها.

وأشار البيان إلى إصدار رئيس الوزراء في البلاد معين عبدالملك توجيهًا فوريًا إلى الأجهزة المختصة بإجراء تحقيقات عاجلة للكشف عن ملابسات محاولة الاغتيال التي استهدفت الوزير الوالي، وملاحقة المتورطين فيها ومعاقبتهم.

وبحسب البيان الحكومي فإن الوزير الوالي نجا من محاولة الاغتيال ولم يصب بأي أذى، فيما أكد رئيس الوزراء أن حكومة بلاده لن تألُ جهدًا في العمل على تعزيز الاستقرار ولن تثنيها مثل هذه المحاولات الإرهابية عن أداء دورها وستبقى ثابتة في مواجهة الأعمال الإجرامية والتخريبية.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
01:54 AM

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

أصدرت توجيهًا للأجهزة المعنية بإجراء تحقيقات عاجلة للكشف عن ملابسات العملية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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استنكرت الحكومة اليمنية محاولة اغتيال استهدفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وعدّتها ضمن المحاولات المستميتة من بعض الأطراف التي تسعى إلى عرقلة التوافق واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشتى الطرق والأساليب.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن كل المحاولات الإجرامية لاستهداف الحكومة وأعضائها لن تثنيها عن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة ولن تستسلم لكل العراقيل الموضوعة أمامها.

وأشار البيان إلى إصدار رئيس الوزراء في البلاد معين عبدالملك توجيهًا فوريًا إلى الأجهزة المختصة بإجراء تحقيقات عاجلة للكشف عن ملابسات محاولة الاغتيال التي استهدفت الوزير الوالي، وملاحقة المتورطين فيها ومعاقبتهم.

وبحسب البيان الحكومي فإن الوزير الوالي نجا من محاولة الاغتيال ولم يصب بأي أذى، فيما أكد رئيس الوزراء أن حكومة بلاده لن تألُ جهدًا في العمل على تعزيز الاستقرار ولن تثنيها مثل هذه المحاولات الإرهابية عن أداء دورها وستبقى ثابتة في مواجهة الأعمال الإجرامية والتخريبية.

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