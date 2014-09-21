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"ابن رقوش" يقود حملة رقابية لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين بأحد أسواق جدة

رصدت 17 مخالفة لنظام العمل واللوائح واتخذت الإجراءات النظامية حيالها

قاد فهد بن رقوش، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين حملة تفتيش على أحد الأسواق بشمال جدة، ورافقه في الحملة مدير التفتيش بالمنطقة سلطان البركاتي؛ وذلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت بقرارات التوطين، وتنظيم بيئة العمل.

وتفصيلاً، أسفرت الحملة عن 135 زيارة، ورصد 17 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، واتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

وتأتي تلك الحملة ضمن الحملات الرقابية المستمرة والمكثفة التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل.

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"ابن رقوش" يقود حملة رقابية لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين بأحد أسواق جدة
سبق

قاد فهد بن رقوش، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين حملة تفتيش على أحد الأسواق بشمال جدة، ورافقه في الحملة مدير التفتيش بالمنطقة سلطان البركاتي؛ وذلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت بقرارات التوطين، وتنظيم بيئة العمل.

وتفصيلاً، أسفرت الحملة عن 135 زيارة، ورصد 17 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، واتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

وتأتي تلك الحملة ضمن الحملات الرقابية المستمرة والمكثفة التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
08:36 PM

"ابن رقوش" يقود حملة رقابية لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين بأحد أسواق جدة

رصدت 17 مخالفة لنظام العمل واللوائح واتخذت الإجراءات النظامية حيالها

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عبدالله الراجحي - جدة
0
2,212

قاد فهد بن رقوش، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين حملة تفتيش على أحد الأسواق بشمال جدة، ورافقه في الحملة مدير التفتيش بالمنطقة سلطان البركاتي؛ وذلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت بقرارات التوطين، وتنظيم بيئة العمل.

وتفصيلاً، أسفرت الحملة عن 135 زيارة، ورصد 17 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، واتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

وتأتي تلك الحملة ضمن الحملات الرقابية المستمرة والمكثفة التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل.

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