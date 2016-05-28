النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

هاتريك "تفاريس" يمنح "الفيصلي" أول ألقابه في مسابقة كأس الملك

"بشكتاش" التركي يستعدّ لتقديم عرض جذّاب لضم "كاريلو"

اللاعب سيكون خارج أسوار الهلال

كشفت تقارير صحفية تركية أن اللاعب البيروفي أندريه كاريلو قد دخل في دائرة اهتمامات نادي بشكتاش التركي.

وقالت صحيفة فاناتيك: إن إدارة النادي التركي تستعدّ لتقديم عرض جذّاب لضم النجو البيروفي لتدعيم صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب سيكون بنسبة كبيرة خارج أسوار الهلال عقب موسم توّج فيه باللقب السعودي.

وتحدثت الصحيفة عن أن اللاعب كان قد انتقل للهلال قادمًا من بنفيكا نظير أكثر من 9 ملايين يورو؛ حيث ينتهي تعاقده في 2023.

وقالت الصحيفة: إن اللاعب ساهم في 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"بشكتاش" التركي يستعدّ لتقديم عرض جذّاب لضم "كاريلو"
سبق

كشفت تقارير صحفية تركية أن اللاعب البيروفي أندريه كاريلو قد دخل في دائرة اهتمامات نادي بشكتاش التركي.

وقالت صحيفة فاناتيك: إن إدارة النادي التركي تستعدّ لتقديم عرض جذّاب لضم النجو البيروفي لتدعيم صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب سيكون بنسبة كبيرة خارج أسوار الهلال عقب موسم توّج فيه باللقب السعودي.

وتحدثت الصحيفة عن أن اللاعب كان قد انتقل للهلال قادمًا من بنفيكا نظير أكثر من 9 ملايين يورو؛ حيث ينتهي تعاقده في 2023.

وقالت الصحيفة: إن اللاعب ساهم في 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
06:44 PM

"بشكتاش" التركي يستعدّ لتقديم عرض جذّاب لضم "كاريلو"

اللاعب سيكون خارج أسوار الهلال

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
2,038

كشفت تقارير صحفية تركية أن اللاعب البيروفي أندريه كاريلو قد دخل في دائرة اهتمامات نادي بشكتاش التركي.

وقالت صحيفة فاناتيك: إن إدارة النادي التركي تستعدّ لتقديم عرض جذّاب لضم النجو البيروفي لتدعيم صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب سيكون بنسبة كبيرة خارج أسوار الهلال عقب موسم توّج فيه باللقب السعودي.

وتحدثت الصحيفة عن أن اللاعب كان قد انتقل للهلال قادمًا من بنفيكا نظير أكثر من 9 ملايين يورو؛ حيث ينتهي تعاقده في 2023.

وقالت الصحيفة: إن اللاعب ساهم في 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,095
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة